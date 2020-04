TERMOLI. L’uomo in frac, celebre canzone del cantautore Domenico Modugno cita: «È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l’insegna di quell’ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un’ultima carrozza cigolando se ne va». Benché a Termoli di carrozze non se ne vedano più, se non durante alcuni matrimoni, il testo descrive perfettamente una città spenta, vuota, spettrale e denaturata nella sua anima più profonda a causa del Covid-19.



Il centro è colorato dalle luci che lo illuminano su entrambi i lati, come fosse un lungo corridoio verso il mare, il Castello Svevo svetta e difende la sua città e, lungo le arterie, c’è silenzio. Una quiete strana, assordante, soprattutto durante il sabato sera e, ancora di più, ad aprile inoltrato con le serate ed il clima mite che inizia a riscaldare la costa. Corso Nazionale è completamente vuoto, così come il Borgo Antico. A vigilare sulla strada della movida ci sono solo loro: le statue dedicate a Gennaro Perrotta, Benito Jacovitti e Carlo Cappella.

Le insegne dei bar sono spente, i locali chiusi e delimitati da cancelli e corde per evitare che qualcuno possa occuparne l’esterno. Le panchine di Piazza Monumento sono solitarie e libere di respirare. I parcheggi sono quasi completamente vuoti, ad essere occupati sono solo quelli con le auto dei residenti ed il porto è deserto, come non si era mai visto. L’unica compagnia sono le luci del molo e delle imbarcazioni. Non ci sono scooter e moto parcheggiate tra le macchine in sosta o sui marciapiedi, nessun colpo di gas per avvisare gli amici del proprio arrivo e nessun rifiuto per terra. Poche auto si trascinano fin qui, passano, chi è dentro osserva le vie vuote e si va via. Le Forze dell’Ordine sono in giro e vigilano sul rispetto del decreto.

Il vociare, le risa, i bicchieri che si incontrano in segno di brindisi sono solo un lontanissimo ricordo: camminando per il corso si ode lo scorrere delle acque che passano nei tubi sotto l’asfalto, qualche miagolio dei gatti in cerca di cibo e qualche parola fuoriuscire dalle finestre delle case che si affacciano su di esso. Sul Lungomare Cristoforo Colombo non c’è musica, nessuno balla o passeggia. C’è solo il rumore delle onde che si trascinano a riva, in una lenta ed ipnotica danza.

La città che conosciamo è sempre lì, ferma, bellissima sotto il cielo stellato e la luna che ne illumina ogni angolo. Anche se non c’è nessuno a farle compagnia. Si ammira con un po’ di magone, perché il virus ci sta privando del nostro bene più prezioso: il contatto umano. Ma c’è ancora speranza che tutto questo, prima o poi, sarà solo un lontano ricordo.