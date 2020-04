Domenica della Divina Misericordia, la riflessione di don Benito Giorgetta

TERMOLI. Nel giorno in cui si celebra la domenica della Divina Misericordia, all'ottava di Pasqua, riflessione augurale di don Benito Giorgetta.

«Non c’è santo che non abbia un passato e nessun peccatore che non abbia un futuro” (Papa Francesco). Nel cuore di Dio posto per tutti, soprattutto per i peccatori da lui amati e già redenti. Il suo amore è più grande dei nostri peccati e circoscrive ogni nostra lontananza.

Ci stancheremo prima noi di peccare che Dio di perdonarci. Ritorniamo a lui con tutto il cuore. Ci farà festa per la gioia di poterci abbracciare.

Di abbracciare un peccatore ma per Dio siamo/sono suo figlio perciò è felice di accogliermi anche se sono a pezzi. Ci penserà lui a ricomporsi a rifarci belli. Da noi vuole solo che desideriamo, con cuore contrito, tutto questo. Aiutiamoci a desiderarlo. Buona e santa domenica della divina misericordia. Come Gesù entro nel cenacolo a porte chiuse e raggiunse i suoi amici augurando la pace così entra nonostante le porte chiuse del Covid-19 per augurarci la pace».