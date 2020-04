Quarantena sull'asse Termoli-Milano: ecco quando il Covid sarà solo un brutto ricordo

TERMOLI. In oltre quattro decenni non mi sono mai soffermato sulle differenze tra Milano (luogo della mia residenza) e Termoli (luogo di nascita). Sarebbe stato un esercizio con facile scivolamento nella banalità.

Ma in questo periodo, in pieno dominio da parte di un Killer invisibile dalla strategia indifferenziata (n’do cojo cojo), alle 21 del 10 marzo ho fatto un giro in auto (virtuale) insieme a Nicola Montuori attraverso le principali strade di Termoli. ">Ed un secondo tour turistico il giorno di Pasquetta.

E così in queste due ricognizioni esplorative è emerso che, tra il grande capoluogo lombardo e Termoli, c’è un grande elemento che li accomuna: il deserto.

Deserto (da desertum participio passato sostantivato di deserere= abbandonare) significa abbandonato. Ed entrambe sono infatti abbandonate dalle persone. Per necessità. Per salvare la pelle. Tutto a causa dell’invisibile Coronavirus.

Dopo l’ultimo decreto governativo del mese di aprile tutti, i fuori casa, hanno la mascherina, evitano di formare dei gruppi, hanno con se l’autocertificazione (dove sto andando e perché).Ed, ancora una volta, il grande capoluogo lombardo e la cittadina molisana hanno qualcosa in comune: cittadini mascherati per le strade.

Ma quando si ritornerà alla piena normalità, esse (Milano e Termoli) si presenteranno con le proprie caratteristiche che costituiscono la cartina di tornasole circa la fine del Covid-19. E quattro flash di vita quotidiana,qui di seguito riportati, ne sono la prova evidente.

MILANO.

1. Tantissime persone che formano una folla immensa sono distribuite in Piazza Duomo, secondo il caso ed in maniera mutevole nell’arco della giornata. Esse, in gran parte turisti, guardano e fotografano la grande cattedrale gotica. Hanno sul loro viso la meraviglia e la gioia.

2. I piccioni (sempre a piazza Duomo) sono tornati a sfrecciare ad altezza d’uomo. Hanno ormai superato il trauma dell’assenza degli umani quando si chiedevano dove fossero finiti i bipedi che generosamente distribuivano loro dei chicchi di mais. Eche, tranquillamente, ignoravano di essere i bersagli potenziali dei loro escrementi volanti.

3. I giovani, come nelle festività di San Basso a Termoli, sciamano a centinaia tra le vie e le decine di locali, protagonisti, ognuno alla propria maniera, della movida dei Navigli o di Corso Como.

4. Io sottoscritto sono tornato alla più grande libreria d’Italia, la Feltrinelli due ingressi (in Galleria ed in Piazza Duomo), 2500 metri quadrati. Ho curiosato tra i nuovi arrivi dei libri di Politica e di Storia. Poi, seduto in una comoda poltrona ( ce ne sono una quindicina distribuite tra i vari saloni) ho letto una ventina di pagine dell’ultimo libro di Rampini.

TERMOLI

I Termolesi, sedotti dal fascino ozioso della ripetitività dello struscio cittadino, non possono fare a meno del tragitto Stazione Ferroviaria, Corso Umberto, Corso Nazionale, Piazza San Antonio. E’ un percorso che i piedi fannoa memoria . Infatti, giunti all’edicola all’incrocio tra Corso Umberto e Corso Nazionale, loro procedono automaticamente a sinistra , senzaattendere alcun input dai rispettivi proprietari. Lo stesso automatismo si ha in fondo al Corso Nazionale nel girare a sinistra. Per arrivare a guardare il mare. E fare un respiro (anche stavolta in maniera automatica) più profondo del normale.

non possono fare a meno del tragitto E’ un percorso che i piedi fannoa memoria Infatti, giunti all’edicola all’incrocio tra Corso Umberto e Corso Nazionale, loro procedono automaticamente a sinistra Lo stesso automatismo si ha in fondo (anche stavolta in maniera automatica) Passeggiata al porto. Molti la fanno per abitudine. Giornaliera, un giorno si ed un giorno no. Di mattina presto, nel tardo pomeriggio, al ritornodi barche e motopescherecci, di sera. Ad esempio, per molti anni, un mio cugino e la moglie, al termine del lavoro, si recavano con l’auto tutte le sere (anche d’inverno) al porto come ad un santuario. Dieci minuti. Uno sguardo al mare (che fa bene allo spirito), un respiro iodato(che fa bene al corpo) ed il piacevole rito si concludeva.

Molti la fanno per abitudine. Giornaliera, un giorno si ed un giorno no. Ad esempio, per molti anni, un mio cugino e la moglie, al termine del lavoro, si recavano con l’auto tutte le sere (anche d’inverno) al porto come ad un santuario. Dieci minuti. Via Federico II.Troppo chiasso (d’estate) in Corso Nazionale, in via Roma o in via F.lli Brigida? Allora con quattro passi vi siete portati sulla terrazza-passeggiata di Federico II. Da una prima postazione, dalla parte del Castello, in un solo sguardo abbracciate il Piazzale di San Antonio e tutta la spiaggia Nord ed il mare. Da una seconda postazione, dopo aver superato abbondantemente il faro, porterete lo sguardo sul tranquillo mare del Porto. Un’oasi di pace e la vista del mare infinito.

4.La Piazzetta. Il cuore pulsante della movida termolese. Giovani e meno giovani in una gioiosa confusione e assordante piacevole chiasso. Come dire:se la vita è divertimentoa Termolilo si tocca da vicino in Piazza Insorti d’Ungheria. Alcolici e fiumi di birra scorrono in abbondanza, snobbando la mitica e storica fontanella ed in particolare l’acqua che in nessuna maniera potrebbe essere considerata una loro competitor.

Conclusione. Quando gli 8 flash sopra descrittifaranno parte nuovamente della nostra vita vuol dire che la normalità sarà pienamente tornata.

A questo punto il mio amico d’infanzia Raffaele (lo stesso che non riuscivaa capire perché la passeggiata- terrazza Federico di Svevia è un ‘Unicum) interverrebbe con una sua apparente brillante osservazione “ma i tuoi flash li conosciamo benissimo e sono del tutto banali”.

Ed io non posso che ricorrere al proverbio cinese«Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito» Che tradotto, caro Raffaele, vuol dire che i flash sopra riportati non valgono in quanto tali (anzi se ne potevano scegliere altri), ma in quanto ora, in questi giorni casalinghi, rappresentano il desiderio della normalità che tutti aspettiamo e poi, quando ci saranno realmente, permetteranno di gridare che Covid-19 è solo un brutto ricordo.

Luigi De Gregorio