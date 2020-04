Fermi a 279 i contagi nel Molise su 3.482 tamponi: i pazienti guariti salgono a 20

TERMOLI. Non ci sono novità sul numero dei contagi in Molise, fermi a 279 come nel bollettino di ieri sera, dopo l'exploit dei 10 casi positivi di Covid-19 in più in un sol colpo. I tamponi effettuati sono stati 3.482 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Cresce il numero dei guariti, che arriva a 20.

Dopo l’alto numero di contagi della giornata di ieri, ben 10 e tutti concentrati nella provincia di Campobasso che ha portato il totale dei casi a 279, questa mattina nuovo stop all’aumento di positivi al Covid-19 in Molise.

Aumento del numero dei guariti certificati che da 19 passano a 20. Si tratta di una persona di Campobasso, asintomatica, che si trovava in isolamento domiciliare.

Processati tra la serata di ieri e la mattinata di oggi ben 173 tamponi dai laboratori Asrem ma si è in attesa di ulteriori tamponi di verifica su soggetti il cui primo tampone è risultato negativo. Si tratta di operatori sanitari oltre che di coloro i quali sono parte di una catena epidemiologica legata ad un positivo o ad un cluster e, in tal caso, il tampone effettuato a breve distanza dal contatto con il soggetto contagiato, viene ripetuto per la verifica dopo 15 giorni.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 resta ferma a 279 casi, a fronte di 3482 tamponi processati.

Invariato il numero dei ricoverati presso il “Cardarelli” di Campobasso.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- 279 casi conclamati in Regione, 211 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 24 ai quali va aggiunto 1 paziente di Bergamo. 20 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (14 della Provincia di Campobasso e 5 della Provincia di Isernia, oltre a 1 paziente di Bergamo), 4 in terapia intensiva (3 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 185 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 141 nella provincia di Campobasso, 36 nella provincia di Isernia e 8 di altre regioni.

- 27 i pazienti clinicamente guariti. 25 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 20 il numero dei pazienti guariti certificati, 14 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 5 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 16 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 12 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 412 persone in isolamento e 17 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.