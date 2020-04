La prefettura ha dato l'ok e da lunedì rientrano 20 lavoratori alla Fca, Mascolo: «Siamo perplessi»

TERMOLI. Novità allo stabilimento Fca di Rivolta del Re a Termoli.

Prima l’annuncio dello stop produttivo confermato anche per la settimana che va dal 20 al 26 aprile, quindi una piccola novità, minuta nei numeri, ma significativa nella sua portata simbolica.

Nella serata di ieri, l’azienda ha informato che è stato attribuito il codice Ateco 72 allo stabilimento per la ricerca e sviluppo, e quindi la prefettura di Campobasso ha autorizzato il lavoro per circa 20 persone tra operai e impiegati del cambio 520, che lavoreranno a partire da lunedì prossimo per dei cambi di prova da mandare in Turchia che verranno accoppiati ad un nuovo motore.

I lavoratori saranno messi in sicurezza come da nuovo protocollo (misurazione temperatura e mascherine, oltre le altre misure già note). I singoli lavoratori verranno chiamati dall'azienda a presentarsi lunedì 20, e saranno muniti di specifica dichiarazione per poter andare a lavorare.

La comunicazione è stata fatta al gruppo di Rls eletti in fabbrica.

«La notizia che abbiamo ricevuto dagli organi competenti ci lascia un po’ perplessi – commenta il segretario regionale della Fim-Cisl, Riccardo Mascolo - come Fim siamo in attesa della riunione del 23 aprile.

Una riunione con il comitato di sicurezza soggetto costituito a seguito del protocollo sicurezza. Quindi a tutto quello che succede al di fuori di eventuali riunioni dei preposti ci sentiamo di dire di essere estranei a qualsiasi conseguenza possa succedere.

Siamo consapevoli della necessità delle aziende ad iniziare la fase 2, ma contestualmente siamo preoccupati dell’aumento del numero dei contagi nella nostra Regione. In particolare sul territorio di Termoli. Dobbiamo avere ancora pazienza per non inficiare i sacrifici fatti fino ad oggi.

Il buon senso ci deve far riflettere che le necessità produttive non hanno il valore della vita delle persone».