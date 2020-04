Opera Serena e ospedale San Timoteo: alta l'attenzione in città dopo i nuovi contagi

TERMOLI. Sale la preoccupazione in città dopo i nuovi contagi all'Opera Serena, 6 in tutto tra gli operatori sanitari. Sale soprattutto per le decine e decine di anziani che vengono ospitati nella struttura di proprietà dell'omonima Fondazione. Come più volte si è espresso il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, anche la direzione sanitaria della casa di riposo termolese ha confermato il buono stato di salute di nonni e nonne, su cui al momento non ci sarebbe alcuna emergenza in corso, ma i tamponi si susseguono giorno dopo giorno per tenerli monitorati.

In città l'altro problema emerso è nel reparto di chirurgia, con contagi tra degenti prima e medici poi. Occorrerà evitare assolutamente un nuovo focolaio all'interno dell'ospedale San Timoteo, anche se, con le operazioni di sanificazione già effettuate, come avvenne peraltro in Rianimazione qualche settimana or sono, non ci sarebbe un rischio di chiusura complessiva. Attenzione a tutti i degenti anche in quel reparto, ma a tutti i ricoverati, di ogni unità ospedaliera, vengono somministrati.