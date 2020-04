Cinque case di riposo senza contagi nel Molise, coppia di origine agnonese muore in Canada

CAMPOBASSO. Quattro case di riposo in provincia di Campobasso: a Petrella Tifernina, Lucito, Torella del Sannio e Sant'Elia a Pianisi, una in provincia di Isernia, a Castel del Giudice, scrinate coi tamponi coronavirus dall'Asrem e tutte le analisi sono risultate negative, per fortuna.

A renderlo noto è stato il direttorte generale dell'Asrem Oreste Florenzano.

Purtroppo, il coronavirus sta mietendo vittime in tutti i Paesi del mondo. In Canada, dove sono numerosi gli agnonesi emigrati negli scorsi decenni, due delle vittime del Covid-19 sono proprio due molisani facenti parti della locale comunità agnonese in Quebec. Si tratta di Rodolfo Totaro e di sua moglie Maria. Entrambi molto conosciuti soprattutto per il ruolo sociale e l’impegno profuso da Rodolfo in qualità di fondatore e presidente dell’Associazione Agnonese avente sede proprio in Quebec. La comunità agnonese in Quebec e gli abitanti di Agnone che lo hanno conosciuto, piangono un cittadino che ha sempre tenuto in alto il nome del piccolo centro altomolisano che gli ha dato i nativi.