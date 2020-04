Rsa Opera Serena, «Grazie a tutti i familiari degli ospiti per solidarietà e comprensione»

TERMOLI. La direzione della Rsa Opera Serena, a nome di tutto lo staff, invia un messaggio alle famiglie degli ospiti.

«Vogliamo ringraziare tutti i familiari dei nostri ospiti che ci stanno mostrando grande comprensione e solidarietà per il momento delicato che tutti noi stiamo vivendo. Sapere che ci siete vicini e che confidate nel nostro operato e che ci sostenete da lontano con le vostre parole ci rincuora. Stiamo lavorando al meglio per poter garantire a tutti i vostri cari la migliore assistenza possibile. Attendiamo l'esito di tutti i tamponi effettuati a ospiti e personale per potervi aggiornare nel massimo della trasparenza. Grazie per il vostro sostegno ❤️».