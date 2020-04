TERMOLI. La resilienza psicologica ai tempi del coronavirus.

Chi quasi pretende di riadattare la sua vita di pari passo e con la stessa rapidità con cui sono stati emessi i decreti di contenimento della pandemia sta sottovalutando la “frenata” psicologica che il virus ci ha imposto. Se i nostri ritmi precedenti erano quelli di una “Freccia Rossa”, logistici, fisici, emotivi o cognitivi, non è senza contraccolpo che ci si può immobilizzare in casa. Questa è la ragione per cui in questi giorni a Roma qualcuno ha tentato la fuga da casa aggirandosi per le strade con la sua tartaruga non disponendo di un cane da far uscire per i bisogni.

Esclusi da questo discorso sono di certo tutte le situazioni di disagio estremo legate alla pandemia, direttamente o indirettamente.

Bisogna accettare quindi, tutti, le conseguenze psicologiche del cambiamento nel nostro stile di vita. Conseguenze variabili in base alla personalità di ognuno e alle capacità di adattamento che essa consente.

Inevitabile comunque è uno sbandamento, variabile, nell'equilibrio stabilito con più o meno anni di adattamenti. Quindi cosa fare? In primis, ribadisco, accettare che ci siano delle conseguenze psicologiche e non “negarle” per accelerare l'adattamento. Pertanto si dovrà guardare dritto in faccia al fatto che alcuni di noi diventino tristi, altri irrequieti etcsenza sostituire, in questa prima fase, alla routine di prima una nuova fatta di continue fughe dalla propria abitazione.

Perché di fasi si parla dal momento che la pandemia sembra avere un lungo “decorso”. Dunque, darsi il tempo per riflettere, accettare e per comprendere la propria reazione emotiva dando un nome al proprio disagio psicologico (sono triste, agitato, annoiato etc) e una volta consapevoli del vissuto emotivo sarà più semplice trovarvi rimedio.

L'emozione individuata consentirà di riflettere sulle specifiche cause (non il generico “perché devo rimanere chiuso in casa e non posso fare più le cose di prima”) e approfondirle (ma un più specifico “mi mancano le soddisfazioni di quando facevo X”) così da trovare un “rimedio” idoneo e personale. Sapendo che ciò che manca è la soddisfazione e non l'attività in sé, la stessa può essere fatta derivare da altra attività che in noi è in grado di riprodurre l'effetto agognato.

Ma queste operazioni non sono sufficienti a mantenere un buon funzionamento psicologico.

Uno dei sistemi principali per ritrovare l'equilibrio è quello di proporre a se stessi di scoprire degli aspetti positivi soggettivi in questa situazione negativa. Il sistema, apparentemente ingenuo, è una potente arma di quella caratteristica della mente umana che viene chiamata “resilienza”.

Anche quando l'istinto è di notare esclusivamente i fattori negativi, occorre sforzarsi di trovare un aspetto positivo. In altre parole, se non si è inclini alla resilienza occorre allenarsi come quando si fa lavorare la muscolatura rilassata: si deve fare una forzatura e volontariamente far esercitare proprio quella fibra che non viene usata mai tanto da dimenticarla.

E quando ci si dimentica di scoprire gli aspetti positivi di una circostanza negativa la probabile conseguenza è l'umore depresso. Apprezzare un qualsiasi fatto positivo contingente fa mutare la visione globale e conseguentemente migliora l'umore. il punto di partenza per essere flessibili e convertire una situazione negativa in una positiva come ad esempio trasformare questo spazio vuoto in un progetto formativo per essere pronti quando ripartiranno le attività generali a pieno regime. Formazione non necessariamente finalizzata allo svolgimento del proprio lavoro tout-court, ma magari di semplice aumento del bagaglio culturale o delle abilità: il web offre tutto il necessario per iniziare ad approcciare il latino mai studiato, approfondire la propria conoscenza della politica o dell'economia, confrontarsi con lavori fai-da-te o migliorare hobbies già praticati. Sono semplici esempi di quella che è la resilienza.

Riassumendo, la fase d accettazione della propria reazione emotiva alla pandemia è di durata soggettiva: anche se ormai siamo oltre il mese e mezzo di stato d'emergenza, e si da per scontato un certo adattamento alla situazione, datevi tempo e poi ricostruite una vostra “giornata ideale” ricercando ciò di cui avete bisogno nei contatti umani “virtuali” oltre che in attività alternative a quelle in stand-by, ma soprattutto individuando gli aspetti positivi nascosti ai nostri occhi dalla paura generata dal coronavirus. Infine progettate, progettate, progettate!

Dottoressa Aurora Cinelli