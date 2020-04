Rimostranze social sulle restrizioni, interviene il sindaco di Montenero Travaglini

MONTENERO DI BISACCIA. In piena emergenza Covid-19, il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, entra nel dibattito sociale. «Sento l'esigenza di chiarire un argomento importante per tutti noi, al fine di comprendere meglio il periodo che stiamo vivendo e quanto possano essere deleterie per la comunità alcune affermazioni che leggo sui "Social". Comprendo l'insofferenza di alcuni di fronte a una fase di restrizione evidente delle libertà personali (non poter uscire di casa, non poter svolgere le normali attività quotidiane, non poter avvicinare le altre persone come eravamo abituati a fare prima del Coronavirus, ecc.) dovute ad un'emergenza sanitaria mondiale. Ripeto, lo comprendo. Ciò che non condivido, però, è la modalità di esternare queste insoddisfazioni personali sui "Social" con una leggerezza che reputo davvero preoccupante, perché ritengo pericoloso, sollecitare in questa fase storica gli animi di persone già debilitate da questa lunga "astinenza" sociale, alimentando la normale insoddisfazione e il comprensibile malcontento rispetto alla costrizione di dover restare in casa. Per questo motivo vorrei ragionare sul perché della volontà di alcuni di far passare la regola dell'isolamento sociale al quale siamo obbligati da circa un mese e mezzo, come "eccessiva" sia nei tempi che nelle forme attuali.

A queste persone - e parlo di adulti, vorrei dire che non può essere attribuita al Sindaco la facoltà di "liberare" i cittadini dalle proprie case, ignorando le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Sanità, del Ministro dell'Interno, della Protezione Civile, del Presidente della Regione Molise, dell'Asrem e di altri eventuali Organi posti a presidio della sicurezza, della Sanità e della salute pubblica. Il mio ruolo mi impone di salvaguardare e tutelare la salute della comunità e non, come qualcuno pensa, di "alleggerire" le insoddisfazioni quotidiane proprie o dei propri familiari: se non lo si fosse ancora capito, stiamo combattendo una battaglia impari contro un nemico invisibile e fino a quando non si troveranno le contromisure adeguate, non possiamo permettere che le "voglie" di qualcuno possano causare inconsapevolmente gravi problemi alla salute collettiva. Perché e di questo che stiamo parlando, cioè di non nuocere a sé stessi, ma anche e soprattutto agli altri.

A tale proposito è di ieri la notizia di altri dieci contagiati in Molise, dei quali cinque sono a Termoli. Invito quindi tutti ad un maggiore senso di responsabilità, al rispetto dei ruoli e al rispetto del sistema democratico che, lo ricordo, è fatto di regole ben precise. I tempi e i modi di un alleggerimento di queste restrizioni saranno dettati dal Governo. Concludo, a scanso di ulteriori fraintendimenti, con una delle frasi riportate ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri: "Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare, ma non sono ancora tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione. Nel frattempo continua incessantemente il lavoro del Governo a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza, che tenga sempre sotto controllo la curva epidemiologica e la capacità di reazione delle nostre strutture ospedaliere. Anche i rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione».