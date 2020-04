Covid-19: politica e protezione civile

TERMOLI. Il governo continua a sfornare decreti, spesso in seguito a confronti serrati tra i partiti di maggioranza; poi pretenderebbe che le

opposizioni (le cui richieste non sono state prese in considerazione) approvino tutto senza discutere. Eppure è già una prova di responsabilità eccezionale se queste ultime non ricorrono all'ostruzionismo, sicuramente giustificato dal carattere straordinario di tante procedure adottate con i dpcm. Per fortuna, man mano che, seppure lentamente, decresce la diffusione dell'infezione, le ragioni che spiegherebbero le restrizioni alla democrazia e la paralisi della politica si attenuano e riemerge uno spazio per la nomale dialettica democratica. Ciò nonostante occorre sottolineare che la maggioranza sembra non rendersi conto che la disponibilità del Paese ad accettare restrizioni non nasce da un’acquiescente fiducia nel Governo quanto piuttosto dal ‘metus’ del virus che, naturalmente, non ha alcun segno politico.

La definizione e la tempistica della cosiddetta ‘Fase 2’, vale a dire dell'allentamento delle restrizioni e della ripresa graduale della produzione, siccome deve contemperare esigenze diverse (quella

sanitaria e quella economica, quella delle zone più colpite e di quelle che no), richiedono una forte capacità di mediazione politica e di

equilibrio istituzionale. Dal Quirinale sono venuti costanti appelli all'unità nazionale ed alla condivisione delle decisioni, bene spesso

trascurati dalla maggioranza e dal Governo (che si sentono sicuri dietro lo scudo della gestione emergenziale). Purtroppo per loro si tratta di

una illusione ottica che confonde la disciplina civica con il consenso politico. Le inchieste demoscopiche parlano di una buona popolarità del premier e, insieme, di un indebolimento del consenso per i partiti della maggioranza. In questo dato contraddittorio non c'è affatto, come forse

crede Giuseppe Conte, un apprezzamento per la sua persona. C'è soprattutto una comprensione dell'esigenza di accettare la preminenza

della sua unzione istituzionale in una fase di smarrimento e di crisi. Il fatto è che, quando si debba procedere al cambio delle norme restrittive per far ripartire l'economia, occorre decidere al fine di garantire un livello efficace di protezione sanitaria. Ed è allora che non ci si può più nascondere dietro lo scudo dei ‘tecnici’: si tratta di trovare equilibri tra esigenze diverse (in Italia come in Europa); e questo significa compiere scelte politiche che, in quanto tali, sono sottoposte ad una valutazione da parte di altri politici. I confini della maggioranza sono troppo ristretti e la sua compattezza è troppo scarsa per dare la garanzia che certe opzioni saranno prese nell'esclusivo interesse nazionale (che peraltro le formazioni politiche interpretano in base alla loro visione e che, quindi, deve essere sempre verificato). Si apre uno spazio politico, anzi comincia a riaprirsi; e questo evoca scenari che non possono esaurirsi nella stanca continuità di una maggioranza insufficiente e sostanzialmente divisa.



Per fortuna la struttura di Protezione civile ne ha fatta di strada col trascorrere del tempo. In origine, l’organizzazione dei soccorsi era regolata - ed organizzata - differentemente negli Stati preunitari italiani. Solo poi, in occasione di grandi calamità, le Autorità centrali nominavano un Commissario con poteri eccezionali. Per fortuna, a livello legislativo, esistevano già delle norme antisismiche in vari Stati, Regni e Ducati. E ci si cominciò a rendere conto di quanto fosse importante costruire edifici solidi ed affrontare il tema della sicurezza abitativa. Il soccorso rientrava nel concetto di

generosità pubblica e gli interventi dei militari, che da sempre rappresentano l’ossatura dei soccorsi, vennero dapprima considerati quali opere di beneficenza. La prima vera legge sul soccorso fu il r.d.l. n. 1915/1909 che offrì un primo assetto normativo ai servizi del pronto soccorso in caso di calamità naturali, sia pure limitando gli interventi ai soli eventi sismici. Angelo Borrelli è l’attuale Capo del Dipartimento della Protezione civile. Nato nel 1964, si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Cassino, diventando revisore dei conti e commercialista. Ha partecipato alle fasi più drammatiche dei terremoti italiani succedutisi negli ultimi anni.



Claudio de Luca