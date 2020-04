Il Governatore Toma nomina un nuovo assessore regionale: Maurizio Tiberio

CAMPOBASSO. Colpo di scena a Palazzo Vitale, il Governatore Donato Toma nomina assessore Maurizio Tiberio.

«Acquisita la dichiarazione del signor Maurizio Tiberio, agli atti dell’amministrazione, il quale attesta, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).;l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.39/2013 nonché in agli articoli 16, 17 e 18 della L.r. 20/2017 e ss.mm.ii.

decreta di nominare assessore della Giunta regionale del Molise il signor Maurizio Tiberio».