Bufera sul Consiglio regionale: ricorso al Tar e Iorio pone pregiudiziale sulla seduta

CAMPOBASSO. Bufera nel Consiglio regionale, i consiglieri regionali sospesi ricorrono al Tar e Iorio pone una pregiudiziale sulla validità della seduta, che a suo avviso viola i principi dello Statuto.

Dopo l'avvio dei lavori da parte del presidente dell'assemblea Salvatore Micone, che ha elencato l'ordine del giorno, arrivano gli strali in ordine seriale di Michele Iorio, Patrizia Manzo e Micaela Fanelli.

Durissimo il giudizio dell'ex presidente della Giunta regionale, ormai in rotta di collisione con Toma. Giudica illegittima la convocazione della seduta, perché non diramata ai quattro sospesi, che poi hanno reagito con un ricorso amministrativo, con una giunta insuffiente e in palese violazione dei principi dello Statuto. Iorio chiede che sia votata una mozione pregiudiziale per sospendere la seduta.

Stesso tenore da Patrizia Manzo del Movimento 5 Stelle, mentre la Fanelli ha definito l'attuale vicenda la pagina più brutta della storia del Molise, crisi politica innescata in piena emergenza sanitaria, piuttosto che commemorare i defunti del coronavirus. "Un abisso politico e umano" verso il mondo esterno.

Per quanto riguarda il ricorso al Tar contro la cessazione dei 4 consiglieri sospesi, promossa da Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo, si chiede l'annullamento dell'atto promosso dal presidente del Consiglio regionale Micone.