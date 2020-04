Contagi fermi a 281 nel Molise: due guariti in più e un paziente esce dalla rianimazione

TERMOLI. Nessun altro contagio in Molise secondo il bollettino mattutino dell'Asrem, a fronte di altri 78 tamponi processati, che salgono nel complesso a 3.683. Non solo, ma ci sono ulteriori buone notizie.

Altri due guariti, e il totale sale a 23, e un paziente è stato trasferito dalla rianimazione al reparto di malattie infettive del Cardarelli. Tra i due guariti c'è anche un medico del 118, ma entrambi residenti a Campobasso.

Nessun contagio si registra nel primo Bollettino ufficiale pubblicato da Asrem alle ore 11.00.

Fermo, pertanto, a 281 il numero dei positivi in Molise su 78 tamponi processati tra la serata di ieri e la mattinata di oggi.

Aumentato di 2 casi anche il numero dei guariti certificati. Al momento sono 23 in tutta la Regione. Si tratta di 2 persone, entrambe della provincia di Campobasso, tra le quali 1 medico del 118 dell’ambito di Termoli.

Stabile il numero dei ricoverati al “Cardarelli” di Campobasso, ma si segnala il passaggio di un paziente dalla terapia intensiva al reparto di malattie infettive. Si tratta di un paziente della provincia di Campobasso.

Per quanto concerne i decessi ieri, dopo la morte nella mattinata dell’anziana 95enne della casa di riposo di Cercemaggiore ma ricoverata al “Santissimo Rosario” di Venafro, nella serata si è registrato il decesso di un uomo di 60 anni che da quasi un mese si trovava nel reparto di terapia intensiva del “Cardarelli” di Campobasso. Si tratta del 18esimo caso in Molise dall’inizio della pandemìa di coronavirus.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 281 casi, a fronte di 3683 tamponi processati.

Invariato il numero dei ricoverati presso il “Cardarelli” di Campobasso.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬281 casi conclamati in Regione, 212 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 23 ai quali va aggiunto 1 paziente di Bergamo. 21 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (15 della Provincia di Campobasso e 5 della Provincia di Isernia, oltre a 1 paziente di Bergamo), 2 in terapia intensiva (1 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 184 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 140 nella provincia di Campobasso, 37 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 26 i pazienti clinicamente guariti. 24 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 23 il numero dei pazienti guariti certificati, 16 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 6 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 18 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 14 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 406 persone in isolamento e 13 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.