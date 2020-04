Slittano le elezioni amministrative: finestra tra metà settembre e metà dicembre

MONTENERO DI BISACCIA. Slittano come da copione le elezioni amministrative in programma nella tarda primavera 2020. Il Consiglio dei Ministri, riunito oggi per la 41esima volta dell'anno, ha decretato lo spostamento del voto all'autunno prossimo, in una finestra da scegliere tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Tra i 18 comuni molisani che saranno chiamati a rinnovare le amministrazioni, ci sono Bojano, Montenero di Bisaccia e Bonefro.

Gli altri saranno: Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara, San Giuliano del Sannio, Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura, Sant'Angelo del Pesco e Sesto Campano.