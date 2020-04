Turismo in ginocchio, D'Andrea: «Regione usi in modo massiccio i fondi comunitari»

TERMOLI. Sono trascorsi 3 giorni da quando il Governatore Donato Toma ha emanato l’ordinanza con cui ha permesso ai titolari e gestori dei lidi balneari della costa molisana, nonché ai loro dipendenti, di accedere sulle aree in concessione demaniale marittima, per i lavori di manutenzione pre-stagionali. A riguardo, il primo richiedente, Pietro D’Andrea, referente molisano di Base Balneare, assieme alla decina di colleghi che raduna sotto le insegne di Donne da Mare, l’associazione nazionale di riferimento, non ancora entrano in campo, o meglio sulla spiaggia. Intanto, lo stesso D’Andrea ha così espresso la sua posizione: «Si ringrazia la regione Molise per l’emanazione dell’ordinanza che ci consente di approntare le prime manutenzioni e dare decoro all’arenile di concessione.

Molto è ancora da fare e per questo noi chiediamo un incontro con i responsabili regionali per individuare unaprogrammazione di aiuti che sono fondamentali per il sostegno non solo del settore turistico balneare ma per le categorie più a rischio delle micro imprese del turismo, del commercio e artigianatonella ns regione che più scontano il momento di chiusura delle loro attività. In questo gravissimo frangente a questo punto va avviata una discussione seria e di merito con la Regione sull’utilizzo massiccio dei fondi comunitari, la cui riprogrammazione è stata autorizzata dalla Unione Europea: riutilizzo che si dovrebbe concretizzare con la riunione della Conferenza Stato-Regioni che si terrà giovedì 23 aprile. Confidiamo un incontro per dare liquidità immediata e opportunità a tutte le Pmi che soffrono e molte delle quali chiuderanno per non più riaprire e questo il Molise non può permetterlo. Noi ci incontreremo come balneari nei prossimi giorni per decidere quali strategie adottate nel caso si saranno le condizioni per la riapertura dei lidi e valutare le conseguenzeche ne deriveranno dopo che saremo a conoscenza delle nuove disposizioni di prevenzione e sicurezza che disporrà il governo».

Infine, D’Andrea invia una risposta anche al consigliere regionale pentastellato Valerio Fontana. «La tua mozione alla regione Molise, seppur importante e necessaria, è però giunta tardiva per tutelare gli imprenditori turistici balneari. Intanto ringrazio per la tua attenzione ma devi sapere che già in precedenza della mozione presentata, esattamente il 6 aprile, la parte sindacale che mi onoro di rappresentare , aveva fatto istanza al presidente della Regione e agli assessori al demanio e turismo per dare seguito a quanto lo stesso governatore dell’Emilia- Romagna Bonaccini e due comuni italiani (Vieste e Chioggia) avevano attivato con ordinanza e procedure di inizio attività di manutenzione dei lidi del loro territorio. Sei arrivato tardi ma hai cavalcato il momento! Questa è solo una precisazione perché mi pare che la cosa sia stata un po’ strumentalizzata! Perché? In questa vicenda la propaganda non c’entra niente! Mentre mi farebbe piacere che ti prodigassi, non per la sospensione del canoneche va pagato per legge e spetta pagarlo a tutti, ma che potessi leggerti per i problemi che dici di avere a cuore, quelli dei balneari, ai qualida oltre dieci anni proprio i partiti oggi al governo e il tuo in primis negano ogni tipo di attenzione».