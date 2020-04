Casa di riposo Tavola Osca, la Procura indaga per omicidio colposo ed epidemia colposa

ISERNIA. Epidemia colposa e omicidio colposo, queste le ipotesi di reato sulla quale la Procura di Isernia sta indagando in merito agli eventi verificatisi all’interno della casa di riposo Tavola Osca di Agnone e alla morte, per Coronavirus, delle due donne di Belmonte del Sannio ospiti della residenza per anziani.



Il Procuratore della Repubblica di Isernia Carlo Fucci ha dichiarato che al momento ci sono delle persone iscritte nel registro degli indagati. All’apertura dell’inchiesta la Procura di Isernia stava procedendo per epidemia colposa e lesioni colpose ma, con la morte delle due donne, le ipotesi di reato si sono aggravate e ora saranno le forze dell’ordine a dover svolgere le opportune indagini al fine di appurare le responsabilità degli indagati.

La questione della casa di riposo Tavola Osca ha tenuto banco per molti giorni nelle cronache molisane. In seguito al riscontro della positività al Covid-19 di ben 13 anziani all’interno della casa di riposo alto molisana, i gestori della stessa dal giorno successivo dichiararono di non essere più in grado di poter offrire assistere né tantomeno assicurare i servizi agli ospiti della struttura.

Addirittura, come in un’intervista ebbe a dire il Direttore Generale Asrem Florenzano, erano pronti a consegnare le chiavi della struttura all’Asrem con gli ospiti all’interno. Il Commissario al Comune di Agnone, Giuseppina Ferri, aveva da subito chiesto aiuto all’Asrem e alle altre istituzioni al fine di trovare un’adeguata soluzione per la casa di riposo e per garantire l’assistenza ed i servizi necessari.

Allo stesso tempo tutti gli atti erano stati dalla Ferri inviati alla Procura di Isernia. L’Asrem, di contro, vista l’impossibilità di poter gestire in separata sede i degenti positivi della casa di riposo di Agnone e gli altri della casa di riposo di Cercemaggiore che nel frattempo erano divenuti positivi, al Vietri di Larino, decise di trasferirli nottetempo al “Santissimo Rosario” di Venafro che, nel frattempo ed in una mezza giornata, aveva attrezzato per ospitare gli ormai famosi “nonnini” positivi al Coronavirus. Purtroppo per alcuni di loro è sopraggiunto il decesso ed ora la Procura dovrà appurare le responsabilità di coloro i quali, attraverso comportamenti negligenti o imprudenti, possano aver favorito la diffusione del Coronavirus nella struttura.

L’Asrem, come dichiarato dal Direttore Generale Florenzano, ha chiesto ai parenti degli anziani Covid ricoverati presso il “Santissimo Rosario” di Venafro, la liberatoria affinché possano restare nella Rsa dell’ospedale.