Non ci sono contagi tra gli anziani ospiti all'Opera Serena, negativi tutti i tamponi

TERMOLI. E se i tamponi sugli ospiti e gli operatori di ben cinque case di riposo per anziani della Regione sono negativi, anche i risultati per l’Opera Serena sono tranquillizzanti. Attualmente all’interno della struttura per anziani che ospita ben 68 pazienti dai 65 ai 90 anni, 6 operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19. Ma nessuno degli ospiti. Di poco fa il risultato degli ultimi 18 tamponi, dopo i primi 50 già negativi.

Intanto la struttura ringrazia pubblicamente i familiari degli ospiti che stanno mostrando grande comprensione e solidarietà per il momento delicato che sta vivendo la struttura.

Intanto l’Asrem sta monitorando, progressivamente, tutte le residenze per anziani e le Rsa del territorio molisano per evitare che possa accadere un nuovo caso Agnone o Cercemaggiore. Finora tamponi effettuati con esito negativo nelle case di riposo di Petrella Tifernina, Lucito, Torella del Sannio, S.Elia a Pianisi per la provincia di Campobasso, la casa di riposo di Castel del Giudice per la provincia di Isernia.

Sospiro di sollievo per il San Timoteo di Termoli dove i tamponi effettuati sui contatti del medico del reparto di Chirurgia, risultata positiva, hanno dato tutti esito negativo. Ma c’è apprensione per il risultato del tampone su un altro chirurgo di Termoli, risultato negativo al primo tampone di qualche giorno fa. Dal test sierologico somministratogli dall’Asrem, successivamente, è emerso che nel suo organismo sono presenti gli anticorpi del Covid-19. Pertanto il nuovo tampone potrà sciogliere ogni dubbio su un eventuale contagio.