Il Tar non decide e rinvia: saranno notificati motivi aggiunti sul ricorso di Scarabeo e Tedeschi

CAMPOBASSO. Si è espresso il presidente del Tar Molise sul ricorso numero di registro generale 101 del 2020, proposto da Antonio Tedeschi, Massimiliano Scarabeo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la Regione Molise rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliata in Campobasso, via Martiri d’Ungheria; nei confronti di Greco Andrea, Aida Romagnuolo, Andrea Di Lucente, Angelo Primiani, Armandino D'Egidio, Donato Toma, Fabio De Chirico, Filomena Calenda, Luigi Mazzuto, Gianluca Cefaratti, Micaela Fanelli, Nicola Cavaliere, Nicola Eugenio Romagnuolo, Paola Matteo, Patrizia Manzo, Angelo Michele Iorio, Quintino Pallante, Roberto Di Baggio, Salvatore Micone, Valerio Fontana, Vittorio Nola non costituiti in giudizio; e con l'intervento di Donato Toma, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Papa che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo pec all’indirizzo papa@pec.giallonardipapa.com; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

1. della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020, con la quale il Presidente del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30;

2. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti, quali l’atto di convocazione del Consiglio regionale per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e tutti gli atti e/o le delibere adottate dall’organo consiliare illegittimamente convocato e composto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentiti in via informale, ai sensi dell’art. 56, comma 2 ultimo periodo del c.p.a., mediante collegamento da remoto, gli avvocati Romano, Ruta, Zezza per i ricorrenti, gli avvocati Cassano e Vitullo per l’amministrazione regionale, l’avvocato Papa per l’interveniente ad opponendum; dopo ampia discussione, preso atto della richiesta della difesa dei ricorrenti di un rinvio della decisione sull’istanza, al fine di consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso atti successivi alla notifica del ricorso; vista inoltre la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a notificare i motivi aggiunti alle persone dei consiglieri regionali ai rispettivi indirizzi pec; ritenuto di accogliere quest’ultima istanza, mentre la domanda di sospensione deve intendersi al momento rinunciata, salva la presentazione di motivi aggiunti;

P.Q.M.

Prende atto della richiesta di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti e autorizza la notifica ai consiglieri regionali presso i rispettivi indirizzi pec.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 20 aprile 2020.

Il Presidente Silvio Ignazio Silvestri