«Non risponde e ci minaccia di denuncia», il centrosinistra dem risponde al sindaco

TERMOLI. Alla replica del sindaco si contrappone in tempi rapidissimi quella del centrosinistra e delle donne dem. «Ancora una volta, anziché fornire risposte alle domande che le sono state rivolte, lei sindaco cosa fa, ci minaccia di denuncia alla Procura per procurato allarme? Ma allora dovrebbe denunciare tutta la stampa. Faccia pure! Però si ricordi di aver suscitato lei allarme in una diretta Facebook, affermando che Termoli sarebbe diventata zona rossa! E così non è stato. E ancora una volta ci invita ad essere utili, dimenticando forse che durante questo periodo non ha mai raccolta la nostra disponibilità, e neppure coinvolto né informato i consiglieri di minoranza sulle attività che stava ponendo in essere per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Sindaco Roberti, ci chiami, siamo pronti ad essere utili! Scenderemo in campo insieme a lei! Noi siamo biologicamente, eticamente e politicamente dalla parte di chi ha bisogno».