Covid-19 e Comuni: modalità per lavoro agile e smart-working

TERMOLI. L'utilizzo delle ferie pregresse, comprese quelle del 2019 non ancora fruite, non può rappresentare una scappatoia per evitare la modalità del ‘lavoro agile’, essendo legittimo che le Amministrazioni ricorrano a questo istituto, intervallato con lo ‘smart working’, in ragione dei picchi di attività. Le disposizioni sono contenute nei diversi contratti che, in genere, pongono un limite alla discrezionalità del datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo (e non ad uso del dirigente, quanto piuttosto in accordo con la risorsa umana: Circolare n. 2/2020 del Ministero F.p. che fornisce indicazioni organizzative ed orientamenti applicativi in relazione alle disposizioni dell'art. 87 del decreto ‘Cura Italia’). Il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza; e le Amministrazioni sono chiamate ad uno sforzo gestionale per garantire il pieno utilizzo dello ‘smart working’, accessibile in modo temporaneamente semplificato, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici,

correlandola ai servizi indifferibili non erogabili da remoto. Naturalmente occorre un collegamento tra il p.c. utilizzato dal funzionario ed il sistema comunale.



Il "favor" verso l'attivazione più estesa possibile del lavoro agile non esclude naturalmente il ricorso, per motivate esigenze organizzative, agli altri istituti richiamati dalla norma (ferie pregresse, congedo, banca-ore, rotazione). Mentre l'esenzione del lavoratore dal pubblico servizio è una ‘extrema ratio’ da motivare puntualmente. La circolare precisa però che qualora una Pa non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, ciò non significa che il dipendente sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro. Sul rapporto tra ‘smart working’ ed erogazione dei buoni-pasto, la Funzione pubblica specifica che il personale posto in lavoro agile non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna Pa assume le determinazioni di competenza, confrontandosi con le organizzazioni sindacali. Invece, per quanto riguarda altri istituti (straordinario,

lavoro notturno, lavoro festivo e feriale non lavorativo) che determinino maggiorazioni retributive oppure brevi permessi (o altri istituti che comportino la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro), la circolare precisa che essi appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione. Per conseguenza ritiene conforme alla normativa che una Pa non riconosca a chi si trova in modalità agile prestazioni di lavoro straordinario.



Riguardo alla legge n. 104 e alle 12 giornate in più fruibili a marzo ed aprile, la circolare precisa che l'incremento dei permessi segue le

regole ordinarie. Quindi, se un dipendente assiste più di una persona disabile, ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite. Di conto non si ritiene possibile convertire in permessi per ‘legge 104’ le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020. Rispetto alla possibilità di fruire ad ore questi stessi permessi aggiuntivi, la Funzione pubblica, pur ritenendola astrattamente compatibile con il quadro regolativo, la giudica in controtendenza rispetto all'obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche. Dunque, ritiene auspicabile che le Amministrazioni incentivino, quanto più sia possibile, l'utilizzo a giornate dell'istituto, anche in modo continuativo. Sui congedi parentali straordinari la circolare sottolinea la portata applicativa, temporalmente limitata, dell'istituto e chiarisce che - per i dipendenti pubblici - le modalità di fruizione dei

permessi aggiuntivi sono a cura del datore di lavoro. La domanda non va quindi presentata all'Inps, ma alla propria Amministrazione. Si raccomanda, inoltre, che il lavoro agile di un genitore legittimi la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell'altro genitore, in considerazione della circostanza che lo ‘smart working’ non è un diverso tipo di contratto di lavoro, quanto piuttosto solo un modo differente di svolgere l'attività professionale.

Claudio de Luca