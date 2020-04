Pasta in distribuzione alla popolazione di Campomarino, il Cvp ringrazia

CAMPOMARINO. Buoni spesa ormai già un ricordo e l’emergenza alimentare resta uno dei problemi più gravi da affrontare nelle comunità costrette a restare a casa ancora almeno per due settimane.

Fasce deboli esposte e vulnerabili che nella pandemia da coronavirus loro sono ancora di più.

In loro soccorso le attività di volontariato e di prossimità promosse dalle associazioni, in stretto coordinamento con gli enti locali di riferimento, come a Campomarino, dove la Cvp sta distribuendo alla popolazione 12 quintali di pasta donati dall’azienda Colavita.

«La Cvp Campomarino ringrazia il pastificio mnColavita e in prima persona il direttore dello stabilimento, che si è reso immediatamente disponibile alla nostra richiesta e ci ha donato 12 quintali di pasta che distribuiamo alla collettività di Campomarinoche sta affrontando questa emergenza», il messaggio di ringraziamento dell’associazione rivolto al pastificio.