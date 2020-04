Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

Arrivano altre due stampanti in 3d per il progetto Sos Lab: più visiere protettive Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Prosegue spedito il progetto Sos Lab3D.

Aumenta la realizzazione delle visiere facciali realizzate con questa nuova tecnologia.

È con grande entusiasmo che i ragazzi della Sos Lab3D comunicano l’avvenuta consegna delle due macchine stampanti 3D, acquistate e donate dal Movimento 5 Stelle Termoli, a seguito della raccolta fondi avviata dal movimento stesso.

“Il loro supporto in questo momento è stato per noi di fondamentale importanza -dice uno dei ragazzi promotori del progetto Sos Lab3d - molte sono state le consegne/donazioni effettuate sino a oggi, e grazie ai contributi volontari è stato possibile acquistare materiale di tipo Pla, per far proseguire la catena solidale, seppur lentamente a causa della presenza di una sola macchina.

La disponibilità di altre ulteriori due stampanti ci permetterà di poter rispondere in minor tempo alle molteplici richieste che in questi giorni sono pervenute da parte di chi, seppur consapevole che questa visiera facciale non è un dispositivo di protezione individuale (Dpi) né un dispositivo medico certificato, ne ha bisogno. Ribadendo il nostro grazie al Movimento 5 Stelle Termoli, rinnoviamo l’invito alla collaborazione e al sostenere questo progetto, che ben oltre la nostra piccola realtà, sta interessando tutta l’Italia».