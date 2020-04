Il circolo dem propone alla giunta Bellotti la sospensione dei tributi

GUGLIONESI. Il segretario del circolo dem di Guglionesi, Pasquale Marcantonio, circolo intitolato alla memoria di Armando Rocchia, ha presentato via pec al sindaco Bellotti, al segretario generale del Comune di Guglionesi e alla Giunta comunale una proposta di accoglimento di deliberato di Giunta comunale avente per oggetto: “Sospensione pagamento tributi locali - rette scolastiche - quote contributive: emergenza epidemiologica da covid-19”. «Riteniamo come partito che, visto il particolare momento di difficolta in cui versano le famiglie e le attività commerciali e artigianali del territorio Nazionale e del territorio di Guglionesi in questo momento di particolare crisi economiche legate alla emergenza internazionale Coronavirus 19, consideratoche ilConsiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

dato atto che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 13, sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ( art. 3, comma 1); DATO CHE il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio via via adottate, essendo basate sul divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, hanno avuto effetti negativi sull’intero ciclo economico, mettendo in difficolta sia il sistema produttivo che le famiglie;

Ci sentiamo di proporre al Sindaco e alla Giunta comunale di adottare tramite provvedimento di Giunta le seguenti misure, ulteriori rispetto a quelle adottate dal Governo della Repubblica: e precisamente proponiamo:

1. differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi all’Imposta Comunale sulla pubblicità e Tassa Occupazioni Spazi ed aree pubbliche;

2. Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da avvisi di pagamento e procedimenti di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 6/2020;

3. Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei piani di rateizzazione già approvati per il pagamento di tributi anche riferiti ad attività accertativa e/o ingiunzioni fiscali emesse sino al 31.12.2019;

4. Sospensione dei provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso ai fini della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli stessi atti; Tutti gli adempimenti, se effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione non comporteranno applicazione di sanzioni e interessi;

5. Sospensione della Tari per 3 mesi (Marzo, Aprile e Maggio) per le attività commerciali e artigianali di tutto il territorio comunale;

6. Esenzione totale della addizionale comunale Irpef;

7. Sospensione dal 1 marzo al 31.05.2020 delle rette scolastiche. Le quote già versate per la mensilità di marzo per asili nido e scuola dell’infanzia Primavera saranno imputate al primo mese di riavvio del servizio».