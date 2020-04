Isola ecologica ancora chiusa, ecco come fare per smaltire Raee e ingombranti a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini ha reso noto che, in attesa della riapertura dell'Isola Ecologica, al momento ancora chiusa per garantire la sicurezza di cittadini e operatori, è possibile prenotare il ritiro a domicilio del verde (sfalci di orti e giardini), materiale ingombrante da smaltire e Raae (cioè rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: televisori, frigoriferi, lavatrici, computer, ecc.), telefonando al numero 0875.80.80.20 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Il servizio è stato attivato in questa fase emergenziale al fine di evitare assembramenti e per decongestionare l'Isola Ecologica nel momento in cui verrà riaperta; il personale addetto effettuerà i primi ritiri a partire da mercoledì 22 aprile.

Tale attività sarà garantita dagli operatori della Giuliani Environment che lavorano sul territorio del Comune di Montenero di Bisaccia, nei tempi e nei modi che saranno concordati nel corso della telefonata che potrete effettuare già da questa mattina al numero indicato in precedenza. Naturalmente questo servizio dedicato all'attuale fase di emergenza non contempla il ritiro di grandi quantità di materiale: pertanto chi volesse svuotare cantine o sottotetti dovrà aspettare la riapertura dell'Isola Ecologica, al fine di consentire un corretto conferimento.

È importante ricordare, quindi, che potranno essere ritirati al massimo tre pezzi per quanto riguarda gli "ingombranti" e Raee e al massimo quattro sacchi per gli sfalci del verde. «Informo, infine, che nella mattinata di ieri ho firmato un'Ordinanza con la quale ho disposto la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali per la giornata di sabato 25 aprile, ad eccezione delle farmacie, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, delle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati situati su rete stradale, anche attraverso distributori self service».