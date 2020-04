Prorogato di un anno lo stato di emergenza per il sisma 2018 in basso Molise

ROMA. L'emergenza Covid-19 ha paralizzato altri programmi emergenziali come il post-sisma nel basso Molise, ad esempio. Per questo, nella seduta di ieri a Palazzo Chigi, come ulteriori deliberazioni di Protezione civile, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato: la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza dello stato di emergenza già dichiarato il 6 settembre 2018 in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018.