Superati i 4mila tamponi in Molise, sugli ultimi 198 nessun nuovo contagio da Covid

TERMOLI. Bollettino mattutino persino in anticipo, quello pervenuto dall'Asrem oggi. Per fortuna, nonostante siano stati processati altri tamponi, 198, col totale a 4.017, non sono stati rilevati nuovi contagi: 282 casi da inizio emergenza Covid-19 e 213 attualmente positivi.

Nessun nuovo contagio in Molise e restano invariati anche i numeri dei ricoverati e dei guariti.



Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 è ferma a 282 casi, dopo l’ultimo caso di ieri sera a Termoli, a fronte di 4017 tamponi processati.

Invariato il numero dei ricoverati presso il “Cardarelli” di Campobasso.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬282 casi conclamati in Regione, 213 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 23 ai quali va aggiunto 1 paziente di Bergamo. 20 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (14 della Provincia di Campobasso e 5 della Provincia di Isernia, oltre a 1 paziente di Bergamo), 2 in terapia intensiva (1 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 184 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 140 nella provincia di Campobasso, 37 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 26 i pazienti clinicamente guariti. 24 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 25 il numero dei pazienti guariti certificati, 18 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 6 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 18 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 14 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 393 persone in isolamento e 21 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.