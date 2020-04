Dispositivi di protezione al San Timoteo, i numeri dell'Asrem

CAMPOBASSO. “Il San Timoteo di Termoli dispone di tutti i dispositivi di protezione necessari agli operatori sanitari al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-19 e tutelare gli stessi dl rischio di contagio”.

A renderlo noto è il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano che snocciola anche i numeri dei Dpi forniti al nosocomio termolese. Infatti, come si legge nella nota inviata alla stampa, dal 14 al 18 aprile sono stati inviati dal Presidio Ospedaliero del “Cardarelli” di Campobasso al “San Timoteo” ben 3500 mascherine chirurgiche, 108 camici chirurgici, 44 camici rinforzati, 50 camici in tnt per visitatori e infermieri, 1600 copriscarpe, 500 cuffiette e 100 tute.

Ricordiamo che l’ospedale di Termoli non è centro Covid e non prevede il ricovero ospedaliero di alcun paziente risultato positivo al tampone.