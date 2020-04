Consiglio regionale atto secondo, bocciata la pregiudiziale presentata dalla Fanelli

CAMPOBASSO. Affonda per il secondo giorno consecutivo il tentativo di chi non ha condiviso la manovra politica di Toma e la gestione della sessione di bilancio approdata in Consiglio regionale.

Bocciata anche la mozione pregiudiziale sull'organizzazione dei lavori presentata dalla capogruppo dem Micaela Fanelli, che ha incassato il sì delle opposizioni e di Michele Iorio, sempre più lontano dalla maggioranza.

La Fanelli aveva chiesto di sospendere la discussione del punto iniziale, quello sulla legge di stabilità, in attesa della pronuncia del Consiglio regionale sul ricorso promosso dai consiglieri Scarabeo e Tedeschi.

Una discussione durata quasi due ore, culminata nel voto contrario della maggioranza.

Micone, dopo il voto, ha aperto la discussione ed esteso i termini per i sub-emendamenti alle 12.30. Nell'emendamento della tarda serata di ieri, c'è anche l'abrogazione della norma sulla sospensione dei consiglieri regionali eletti chiamati in Giunta.