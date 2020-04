TERMOLI. COVID19, CISL Molise: “A rischio la tenuta economica regionale: servono strategie e investimenti mirati”

La pandemia Covid-19 colpisce senza risparmiare nessuno e chi vive in condizioni di povertà assoluta è spinto ancora di più ai margini con un aumento di indigenti senza precedenti. Sono giorni in cui i servizi socialilavorano senza sosta per poter dare risposte a quante più persone possibili ma purtroppo questo è ancora insufficiente.Vi sono interi nuclei familiari, anziani soli o senza fissa dimora che hanno difficoltà nell’approvvigionamento di cibo o di medicinali in quanto senza reddito.“L’emergenza sanitariapresto diventerà anche emergenza economica e porterà inevitabilmente ad un aumento del numero di persone in stato di povertà “ è il grido di allarme dei Maria Pallotta, Segretaria Confederale della Cisl Abruzzo-Molise.

Il Covid19 non ha solo mandato in crisi il sistema sanitario nazionale e la salute di migliaia di cittadini italiani, ma anche messo in ginocchio, o quasi, il sistema produttivo ed economico italiano. Dal 14 maggio, a macchia di leopardo, hanno riaperto le librerie ecartolibrerie, negozi per neonati e attività di silvicoltura. Tuttavia, nonostante la pandemia sanitaria, molte attività produttivedefinite ‘essenziali’,lavorano a regime ridotto mentre altre si sono dovute riconvertire, altre ancora sono state chiuse a causa del virus. Il tessuto economico molisano è composto per lo più da tante piccole aziende al di sotto dei 15 dipendenti. Sono loro l’asse portante del sistema economico regionale. Di queste: “il 40% di questeè composto da solo 5 dipendenti e il rischio di fallimento è, purtroppo, più di una semplice ipotesi” evidenzia Pallotta.

Il Governo ha anticipato i fondi ai comuni ma purtroppo “tutto questo è solo una goccia nel mare in quanto non sufficienti a soddisfare le esigenze di una platea che a causa della situazione che stiamo vivendo è aumentata”. A ciò bisogna aggiungere, e dire, che i comuni non hanno i fondi necessari per soddisfare i bisogni di tutti “e allora bisogna mettere in campo altre azioni che siano in grado di fronteggiare il problema”. Le persone che prima: “attraverso lavori saltuari riuscivano almeno a procurarsi il minimo indispensabile per sopravvivere oggi si trovano in una situazione drammatica” evidenzia la Segretaria.

In tal senso, la sindacalista, rivolge un plauso all’Amministrazione Comunale di Termoli e agli esercizi commerciali che hanno stipulato un accordo che consente: “a chi volesse di lasciare un contributo economico per l’acquisto di beni di prima necessità per chi ne ha più bisogno”. Relativamente alle misure messe in campo nell'immediato per fronteggiare lo stopdi gran parte delle attività, invece, Pallotta afferma che : “il ricorso massiccio alla cassa integrazione è un tampone nell'immediato. Ma dopo? Quando e quante delle attività fermate in una condizione di emergenza, saranno effettivamente in grado di ripartire? Difficile pensare che torneremo a breve nella condizione ante-pandemia. Al contrario, dovremo prepararci ad una lunga e dura crisi occupazionale”.Molte le aziende che in questi giorni hanno inviato richiesta di ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGD, Fondi Bilaterali) e “se oltre le soluzioni in fase emergenziale messe in campo dal Governo Centrale non si mettono in campo delle Politiche di programmazione e sviluppo post COVID – 19 ci saranno delle ripercussioni pesanti sul nostro sistema produttivo già messo a dura prova del perdurare della crisi”, spiega Pallotta.

Una situazione economica questa che si ripercuote inevitabilmente su un sistema economico già fortemente provato da una crisi economica e occupazionale già in atto, ben prima che arrivasse il ciclone coronavirus. Secondo il sindacato è fondamentale mettere in campo in campo tutte le misure necessarie per salvaguardare i livelli occupazionali e di sostegno all’intero tessuto produttivo: “trovare e individuare strumenti nuovi e flessibili per supportare l’ industria e l’agricoltura, due settori importanti chevedranno un calo nell’export e l’aumento del consumo nazionale non basterà per far fronte alle perdite”. Nulla sarà come prima: ”bisognerà discutere con le aziende come organizzare e ridistribuire il lavoro in maniera diversa, più flessibile. Cambiare anche il modo di produrre, in ambienti più salubri, e senza eccessiva vicinanza tra i dipendenti, almeno fino a quando non sarà pronto il vaccino”.

“Come Cisl Abruzzo Molise - conclude la Segretaria Maria Pallotta - riteniamo fondamentale lavorare in sinergia per fare in modo che nessuno resti indietro. Bisogna che si mettano in campo azioni utili a supportare chi più ne ha bisogno in un momento così drammatico per tutta la collettività”.

Alessandro Corroppoli