TERMOLI. Un team di medici esperti e operanti nel campo della Chinesiologia e Posturologia ha stilato un questionario scientifico per la raccolta dati di alcuni parametri fondamentali del nostro organismo e del nostro stile di vita, in particolare di questo periodo complicato. Questa raccolta di dati è per un articolo scientifico che avrà bisogno di un gran numero di partecipanti per essere validato scientificamente.

Il gruppo di studio in questione (formato da 2 medici, 1 infermiere e 2 Chinesiologi) si è chiesto in che modo questa “sedentarietà forzata” potesse influenzare gli stili di vita e l’organismo nelle varie fasce di età. Da qui nasce l’idea di creare e sottoporre, un questionario del tutto anonimo, alla popolazione per ricavare dati statistici che saranno oggetto di studio futuro. La ricerca ha l’obiettivo di quantificare i cambiamenti che si possono verificare sui livelli di attività fisica, sulla tipologia di alimentazione, sulle posture errate, sui dolori muscolo-scheletrici ed altri temi correlati al benessere psico-fisico.

Questo il link su cui fare il questionario che consiste nel rispondere ad alcune domande di risposta multipla. I dati raccolti saranno poi studiati e pubblicati al termine delle rilevazioni.

Partecipano al progetto il dottor Marco Tagliaferri diabetologo esperto in nutrizione umana, la dottoressa Martina Lattarulo chinesiologa esperta nell’attività fisica in soggetti con patologie, il dottor Umberto Di Cesare chinesiologo esperto in posturologia, la dottoressa Celeste Vitale responsabile della diabetologia territoriale del basso Molise, il dottor Giuseppe Di Cesare coordinatore infermieristico esperto nella gestione del personale.