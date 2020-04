​Il diritto negato a essere bambini durante la pandemia Covid-19

TERMOLI. Il diritto negato ad essere bambini durante la pandemia Covid-19.

Chi avrebbe mai detto che i giocattoli sarebbero diventati un bene proibito? Essere bambini nel 2020 è difficile e, soprattutto, vietato. Lo stabilisce la legge. Dopo aver negato loro la libertà e la possibilità di sbucciarsi un ginocchio correndo all’aria aperta, seppur per difenderli da un virus letale, ecco che vengono privati anche della loro capacità di risolvere dei quesiti, di assemblare un puzzle o di volare con la fantasia in un regno incantato lontano da questa triste realtà. Nessun ricordo del primo Sapientino o della macchina radiocomandata, niente abiti per Barbie e nessun Avengers che possa salvarli dalla noia. Derubati della loro inventiva. «Capisco il pericolo di contagio, ma quando vado a fare la spesa rischio comunque – commenta una giovane madre – Non posso negare a mio figlio un gioco visto che già non posso farlo uscire».

Nastri gialli di divieto, cartelli di stop ed avvisi alla clientela che invitano a passare oltre perché la vendita di taluni oggetti è vietata: succede in tutta Italia, ed il nostro piccolo Molise non può esimersi, dove non è possibile acquistare giocattoli per i bambini né tantomeno abbigliamento ed intimo per adulti durante l’emergenza Covid-19. L’ultimo decreto firmato Conte ha consentito la riapertura di attività prima chiuse, come fai-da-te, vivai, librerie, cartolibrerie ed abbigliamento per bambini, ma vieta, di fatto, il diritto di questi ultimi a sentirsi tali, privandoli della possibilità di giocare. Beni non di prima necessità: è così che vengono definiti. «Eppure è permessa la vendita di altri beni come le sigarette, quasi di lusso per il costo che raggiungono e di cui non tutti sentono la necessità», afferma una mamma.

Chi spera di riuscire ad alleviare la sofferenza dei propri figli, acquistando un giocattolo nuovo che li aiuti a superare queste settimane di quarantena o per festeggiare un compleanno già di per sé triste e lontano da parenti ed amici, riceve delle brutte sorprese: i reparti, nei negozi in cui normalmente la selezione di giochi crea l’imbarazzo della scelta, sono chiusi. Chi cerca di trasgredire alle regole, infilando nel carrello una scatola colorata sotto pacchi di pasta e sughi sperando di farla franca, viene spesso bloccato alla cassa perché tenta di acquistarli. Additati come trasgressori, in un tempo in cui la trasgressione è stata ridefinita da una pandemia che sembra non lasciare scampo e che non risparmia nessuno, papà e mamme sono costretti a deludere ancora una volta i loro figli.

«Incredibile ma vero – aggiunge un genitore termolese su Facebook poche ore fa – Nei giorni scorsi ho provato ad acquistare dei giocattoli per mia figlia ma la vendita è vietata. L’unica cosa che ho potuto acquistare sono state le uova di cioccolato. In pratica bisogna dire ai nostri figli che non possiamo comprare giocattoli, perché non sono beni di prima necessità e, oltre alla quarantena forzata, arriva anche quest’altra privazione. Che vergogna».

Una sorte funesta che tocca anche l’abbigliamento e l’intimo per adulti, anch’esso bandito dalla vendita, seppur egregiamente esposto ed ordinato sugli scaffali. «Fate attenzione a rompere una mutanda – scherza un’anziana mentre legge il cartello di divieto in un centro commerciale – Rischiereste di dover girare per casa senza». La restrizione negli store fisici, però, non fa altro che incrementare il mercato dell’online: Amazon, già colosso mondiale della vendita diretta, ha registrato un aumento considerevole degli ordini e, per far fronte a questa nuova ondata di acquirenti, ha annunciato l’assunzione di altre 75mila persone (che si aggiungono alle 100mila assunte nelle scorse settimane). In un clima di crollo economico, in cui il futuro dei piccoli e medi imprenditori è incerto, l’e-commerce non conosce crisi e guadagna fette di mercato considerevoli grazie a prezzi vantaggiosi e consegne a domicilio. Clienti preziosi che, una volta che l’emergenza sanitaria sarà rientrata, potrebbero decidere di continuare a comprare online, rischiando di far chiudere le attività locali. Siamo sicuri che #andràtuttobene?