Il sindaco di Montenero Travaglini ricorda l'ispettore Angelo Mastronardi

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ricorda l'ispettore Angelo Mastronardi.

«Oggi non ho nessun aggiornamento importante da dare sull'emergenza sanitaria.

In questa giornata piuttosto grigia, però, voglio rivolgere il mio pensiero a quanti hanno lasciato questa vita terrena nel periodo del "distanziamento sociale", senza una cerimonia funebre nella quale parenti e amici potessero rivolgere l'ultimo saluto al defunto.

A tutte le famiglie che hanno subito un lutto in queste tante settimane di isolamento, va il mio più sincero sentimento di vicinanza e di cordoglio.

Confesso che ieri è stato un giorno molto triste e difficile per me, perché è scomparso un amico; ho aspettato e pensato molto prima di decidere se fosse il caso di esternare in pubblico il mio pensiero, perché sono stato travolto dalle emozioni. Ma alla fine ho deciso di condividere con voi alcune riflessioni.

Oggi il mio ricordo va in particolare all'Ispettore Capo della Polizia Postale Angelo Mastronardi, con il quale ho condiviso tantissime giornate della mia infanzia: lui è stato uno dei miei primi compagni di giochi da bambino, perché le nostre case erano davvero a pochi metri di distanza l'una dall'altra. Anche le nostre famiglie erano molto affezionate e ricordo limpidamente la bella amicizia che legava mio padre al suo. Il fatto di essere cresciuti praticamente insieme e che avesse qualche anno in più, hanno fatto sì che Angelo diventasse per me un vero punto di riferimento, un esempio da seguire.

Nel corso degli anni la nostra amicizia è rimasta tale, anche se è stato sempre più difficile vedersi per via delle nostre rispettive professioni; non posso non ricordare in questo momento la sua famiglia, le sue battute, le sue risate; ricordo la sua bontà e la sua disponibilità nei confronti di chiunque e la sua misura nell'esternare anche i punti di vista più scomodi. Insomma, quello che tutti noi definiamo una bella persona. Ad Angelo piaceva lo sport e piacevano le arti marziali, verso le quali ha indirizzato anche suo figlio Vincenzo, con ottimi risultati.

Da ieri Montenero di Bisaccia piange un suo figlio, una persona umile e di grandi qualità umane e professionali. Nel dire pubblicamente che non lo dimenticherò mai, rivolgo il mio abbraccio più affettuoso e il mio sincero sentimento di cordoglio alla moglie Erminia, al figlio Vincenzo, alla sorella Eleonora e a tutti, davvero tutti i parenti che avvertono da ieri la sua grande mancanza. Ciao Angelo!