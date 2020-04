Dopo i tamponi negativi, all'Opera Serena saranno effettuati anche i test sierologici

TERMOLI. La direzione della Rsa Opera Serena ha messo nero su bianco cosa sia avvenuto nei giorni scorsi in via Napoli.

«A seguito della ufficializzazione da parte dell’Asrem dei risultati dei tamponi effettuati agli ospiti della Rsa Opera Serena di Termoli, sono risultati tutti negativi. Allo stato attuale godono tutti di buona salute, non presentando alcun sintomo sospetto di infezioni respiratorie da presumibile Covid-19, sebbene le pluri-patologie di cui sono affetti. Si precisa inoltre che, contrariamente a quanto erroneamente riportato, non vi sono dipendenti della Rsa che prestano servizio altrove se non nella suddetta struttura, ad eccezione del dottor Paolo Panichella, responsabile della Casa di Kore, come noto gestita dalla stessa società, che da mesi ormai non accedeva più alla residenza socio-sanitaria data la situazione di emergenza Covid-19. Lo stesso Panichella, presta il suo consenso a informare gli organi di stampa, che è stato comunque sottoposto a tampone risultato poi negativo. A breve, tra l’altro, si rende noto che la cooperativa Solidalia, ente gestore della Rsa opera serena, si e attivata affinché vengano effettuati anche i test sierologici.



Si coglie l'occasione per elogiare pubblicamente tutto il personale della Rsa opera serena, che con spirito di abnegazione e seguendo tutte le direttive bipartite e osservando tutte le procedure che di seguito elenchiamo, ha determinato il risultato della negatività di tutti i tamponi effettuati agli ospiti; ringraziamo in primis, il direttore sanitario, dott. Vincenzo Iannaccone, che con la sua lungimiranza, la sua professionalità e la sua esperienza ha saputo guidare fino a questo momento l'equipe multi-disciplinare che opera all'interno della residenza sociosanitaria, avendo sempre come obiettivo finale il benessere e la tutela della salute degli ospiti ricoverati; grazie al caposala, Lechgar Abdellatif, che con la sua esperienza e professionalità ha guidato il reparto infermieristico e sanitario in una situazione che ha messo a dura prova il fisico e la psicologia dei dipendenti.

Grazie alla dottoressa Fiorella De Marco, assistente sociale della struttura, che con la sua costante presenza ha coordinato le varie riorganizzazioni della struttura che man mano si sono susseguite per arginare la pandemia da Covid-19.

Grazie agli infermieri tutti, alle educatrici, alle Oss, ai fisioterapisti, al reparto cucina, reparto lavanderia, al reparto pulizie che si sono prodigati indefessi per l'unico scopo da tutti condiviso: la serenità e la salute degli anziani.

Un ringraziamento particolare, inoltre, va alla Solidalia, che da sette anni ormai gestisce la Rsa, la quale ha sempre garantito, nella persona del professor Angelo Piteo, un alto livello di protezione della salute dei suoi ospiti, assicurando l'elevata qualità dei servizi erogati dall'organizzazione professionale dell'equipe multi-disciplinare, mettendo a disposizione del personale sempre tutti gli strumenti utili a assicurare tutto ciò».

Poi l’Opera Serena rende note le procedure messe in campo per fronteggiare la pandemia:

- da fine febbraio si è provveduto tramite l'affissione di materiale informativo in struttura, seguendo anche le indicazioni poste in essere dal presidente della Regione Molise, a sottolineare al personale sulla necessità di informare le autorità competenti per quanti provenissero dalle zone interessate dall'emergenza sanitaria avessero ivi soggiornato nei 14 giorni precedenti o avessero avuto contatti con le persone provenienti da tali luoghi;

-successivamente, data il rapido propagarsi del Covid-19, il dottor lannaccone, direttore sanitario della struttura, ha ribadito ai dipendenti l'importanza di effettuare le seguenti procedure:

Lavaggio mani con dispenser amuchina già presenti in struttura e di informare idegenti e i loro familiari al corretto utilizzo;

Divieto assoluto di uscire dalla struttura a fine turno in divisa;

Lavaggio dei pavimenti e delle suppellettili con appositi prodotti già in dotazione agli operatori di pulizia della struttura

Si è raccomandato l'uso dei guanti in lattice monouso e altri dispositivi diprotezione in dotazione al personale.

Nello stesso periodo i familiari degli ospiti della struttura venivano invitati, in via del tutto cautelativa, a osservare importanti norme igienico-sanitarie all'ingresso in struttura e quindi a disinfettare le mani in entrata e in uscita alle apposite colonnine di amuchina, già da tempo installate in loco; gli stessi venivano caldamente invitati a non recarsi in visita ai propri can in gruppi, ma di rispettare il massimo di 2 visitatori per anziano; veniva poi fatto divieto assoluto di ingresso a chi presentasse sintomi simil-influenzali (Tosse, febbre, catarro); in data 03/03/2020 aveva inizio, oltre all'ordinaria sanificazione, la straordinaria attività di sanificazione degli ambienti della struttura con apposito macchinario sanificatore già in dotazione alla residenza sociosanitaria; a partire poi dal giorno 04/03/2020 si faceva divieto di accesso alla struttura a tutti i familiari degli ospiti; si sospendevano le attività degli ospiti in regime diurno; si sospendevano tutte le attività che prevedevano aggregazione, feste, attività con volontari esterni e celebrazioni religiose. Se non strettamente urgenti, si evitavano visite specialistiche all'esterno, presso i poliambulatori ed ospedali; venivano poi distanziati i tavoli della sala mensa;

-alla stessa stregua veniva interdetto l'accesso alla struttura dei fornitori con obbligo di indossare mascherine protettive nelle manovre di scarico merce. Si precisa che agli stessi fornitori e fatto tutt'ora divieto di accedere alla struttura, tante che la consegna delle merci è organizzata in maniera tale che non accedano affatto alla struttura, ma che lascino il materiale in una zona di scarico sicura e che poi il personale della residenza provveda, una volta che il trasportatore ha terminato la procedura, a conferire la merce negli appositi magazzini interni.

In data 07/03/2020 si dava riscontro alla comunicazione della Direzione Generale Asrem sub-rimodulazione organizzativa pasta in essere in struttura di tutto quanta sopra descritto a della nuova turnazione del personale; in data 10/03/2020, in ottemperanza ai vari Dpcm che si sono susseguiti, si informavano familiari e fornitori sul prolungamento delle misure poc'anzi descritte a tutto il 03/04/2020.

-in data 11/03/2020, per ulteriore precauzione veniva effettuata una sanificazione straordinaria di tutta la Struttura ad opera della ditta specializzata del dottor Giuseppe Bosco. La suddetta sanificazione è stata ripetuta in data 16 aprile.

Nonostante la non sintomatologia di tutti i pazienti e di tutti gli operatori, in data 07/04/2020 il direttore sanitario della Rsa, Vincenzo iannaccone, richiedeva al dipartimento unico di prevenzione dell'Asrem e alla stessa direzione sanitaria Asrem l'esecuzione dei tamponi effettuati poi dal 15/04/2020 al 18/04/2020, con la fattiva collaborazione della dottoressa Carmen Montanaro e della direzione sanitaria aziendale Asrem.

A tutt’oggi la Residenza sociosanitaria Opera Serena osserva le procedure poc'anzi descritte, fornendo ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale quali mascherine, occhiali protettivi, cuffiette, camici monouso e calzari nelle quantità necessarie per consentire il corretto svolgimento delle attività della Rsa. A tutto il personale viene misurata inoltre la temperatura all'ingresso, come pure agli ospiti, due volte al giorno.

In conclusione, si precisa che tutto quanto posto in essere rimarrà comunque inalterato dati i risultati ottenuti.