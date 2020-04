Nessuna ciambella di salvataggio, passa l'emendamento e i 4 restano a casa

CAMPOBASSO. Con 18 voti a favore e 3 contrari l’assise regionale abroga l’istituto della surroga. L’emendamento di modifica all’art. 15 della legge elettorale del 2017, la legge regionale n. 20 del 2017, prevede che non vi sia più incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. L’emendamento firmato da tutti i consiglieri di maggioranza, è stato approvato oltre che dalla stessa maggioranza con i voti a favore dei 5 stelle, contrari Facciolla, Fanelli e Iorio.

Non è passato invece il subemendamento presentato dal Pd che prevedeva l’efficacia della norma a partire dalla prossima legislatura. I 4 consiglieri Antonio Tedeschi, Massimiliano Scarabeo, Nico Romagnuolo e Paola Matteo sono fuori dal Consiglio regionale fin da ora.

Dal canto suo il Governatore Toma ha sottolineato come l’approvazione di tale emendamento “non è contro le persone. Non va letto così e non sento di aver leso alcuna norma costituzionale, ma sento di aver portato avanti un inizio di riforma di una legge elettorale”. Intanto i consiglieri spodestati sono sul piede di guerra, almeno per quanto concerne i venafrani Scarabeo e Tedeschi, con un ricorso già presentato ieri al Tar. Ad oggi il Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza cautelare fissando udienza di merito per il 13 maggio prossimo.