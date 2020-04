Giornata mondiale: effetto "Terra Viva"

TERMOLI. “Partendo dalla teoria di Gaia (Loveock, J. 1979), ci si pone dinanzi ad una visione a dir poco sublime. Tutto funziona in modo ottimale, seguendo dei ritmi, delle scansioni ben precise. La teoria ci dimostra che la natura è perfetta e così dovrebbe rimanere. Ciò non è accaduto, e non accade, purtroppo. La Terra nel corso degli anni si è modificata, per mano dell'uomo... I cambiamenti che si osservano non ci lasciano più indifferenti, non devono lasciare indifferenti noi uomini che abitiamo la Terra, la viviamo, e in futuro la vivranno le prossime generazioni... La Terra è viva esattamente come noi, due vite in simbiosi, diamole vita affinché lei ne dia a noi”



L’ipotesi Gaia, proposta negli anni ‘70 dal medico, biofisico e chimico James Lovelock, propone che tutti i microorganismi e le loro componenti inorganiche sono strettamente integrati per formare un unico sistema autoregolante che mantiene le condizioni di vita sul pianeta in una omeostasi perfetta. L'ipotesi Gaia, pur rimanendo una teoria, ha influito sul lavoro degli scienziati, geologi, biologi, fisici per ricostruire e restituirci una visione di un pianeta che cambia minuto dopo minuto. In tutto il mondo gli scienziati, con l’ausilio di nuove tecnologie, monitorano costantemente l’intera superficie terrestre, mettendo in evidenza come questa cambi costantemente nell’arco di 24 ore, come un vero organismo vivente. Il mondo che troviamo quando ci svegliamo, è mutato profondamente dalla sera precedente. Le misurazioni evidenziano, che questi cambiamenti interessano tutta la superficie terreste creando il suolo su cui viviamo, il cibo di cui ci alimentiamo e l’aria che respiriamo. Se potessimo scandire in minuti e ore questi cambiamenti vedremmo come in ogni minuto che passa nasce da qualche parte nel mondo un altro pezzo di territorio, e contemporaneamente in ogni ora che passa le maree stravolgono intere aree del pianeta. In questo stesso lasso di tempo anche il ghiaccio fa la sua parte rimodellando la superficie del pianeta. Un pianeta in continua evoluzione. Di tutti questi fenomeni, anche se consapevoli restiamo indifferenti, anche se oggi lentamente, sta tornando la consapevolezza, complice l’utilizzo eccessivo delle risorse non rinnovabili e soprattutto i disastri ambientali. L’uomo si consapevolizza che la Terra è viva e noi siamo una parte di Lei. Oggi si celebra la giornata della terra. Almeno oggi facciamo lo sforzo di guardarci sotto i piedi e di immaginarci, sul dorso di un grande organismo che tenta di accudirci e proteggerci: la Terra viva.

Proprio dalla “Terra viva” nasce questo progetto: la Terra come punto di incontro di saperi: tra arte, poesia, scienza e letteratura, un substrato fertile su cui far nascere una nuova consapevolezza di vita. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e creduto in questo progetto. Un libro sfogliabile online, in cui il fil rouge è una emozionante poesia, inedita, scritta da Maria Manzolillo, animata da foto suggestive di paesaggi molisani messe a disposizione da Rossana Vaudo, insieme ad alcune opere pittoriche dell’artista Carla Cieri, nella perfetta cornice grafica di Sonia Miele. Il testo si arricchisce, inoltre per la presenza di contributi scientifici, tecnici e letterali con sentimento vivo realizzati dal Prof. Guido Gili - Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi -Università degli Studi del Molise, dalla Prof.ssa Francesca Di Virgilio - Docente di Organizzazione aziendale e Gestione delle risorse umane, Università degli Studi del Molise, da Claudia Cocozza, Università degli Studi di Firenze (Dagri), dalla Prof.ssa Stefania De Pascale - Ordinario di Orticoltura e floricoltura, Facoltà di agraria i Portici, da Raffaella Pergamo - Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, da Raffaella Balestrini - Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Erica Lumini - Consiglio Nazionale delle Ricerche e da Giancarlo De Lisio - Presidente Ordine dei Geologi Molise.

Il libro è patrocinato dall’Ordine degli dei Geologi del Molise.

Un ringraziamento particolare al Governatore del Rotary distretto 2090 Basilio Ciucci che ha accolto con entusiasmo il mio invito a partecipare a questa importante iniziativa, testimoniando l’impegno del Rotary nei confronti dell’ambiente e della sua tutela.

Vincenzo Michele Sellitto (Marketing Manager – MSBIOTECHSPA)