Terzo Millennio esprime plauso e gratitudine a chi è in prima linea

TERMOLI. «Sono giorni difficili per tutti, che non dimenticheremo mai...» L'associazione Terzo Millennio per questa ragione esprime la propria gratitudine a chi affronta l'emergenza in prima linea.

«Il nostro plauso come Associazione Culturale Terzo Millennio va a tutti coloro che stanno affrontando l'emergenza i prima linea e ci riferiamo a medici, infermieri che entrano quotidianamente in una realtà che fino a pochi giorni fa sembravano appartenere solo ai film.

Ma in realtà dobbiamo ricordare anche un'altra categoria che ogni giorno sin dall'inizio lavora in modo infaticabile... le imprese di pulizie coi loro addetti alla sanificazione.

La sanificazione degli ambienti mai come in questo periodo è fondamentale ed è anche un lavoro duro fisicamente e psicologicamente oltre che essere un lavoro a rischio.

È a queste persone che va il nostro grazie, il nostro riconoscimento; persone che ogni giorno svolgono questo lavoro con spirito di dedizione e sacrificio, ponendo attenzione in ogni minimo gesto, seguendo il protocollo nei minimi dettagli e facendo ovviamente i conti con la paura.

D'altra parte, in questo momento in particolare, il contrasto al diffondersi delle malattie passa anche attraverso un’ambiente pulito, inimmaginabile lavorare in un reparto sanitario sporco, per cui un grazie sentito a tutti gli operatori delle imprese di pulizia e sanificazione».