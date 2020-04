Aumentano a 284 i contagi in Molise, altro tampone positivo: guariti nove pazienti

TERMOLI. Si muove il computo dei contagi in Molise dopo l'aggiornamento neutro di ieri sera. Secondo il bollettino diffuso stamani dall'Asrem, il totale dei casi di pazienti positivi al Covid-19 è passato da 283 a 284 con l'aumento di un solo caso. I positivi attuali sono 205, nove in meno di ieri, poiché ci sono state altrettante guarigioni col doppio tampone certificato dall'Istituto superiore di sanità. Il nuovo paziente contagiato, purtroppo, è deceduto poco dopo l'esito del tampone. Le vittime del Covid-19 in Molise sono ora 19.

Anche stamattina il numero dei tamponi analizzati dal laboratorio Asrem è ragguardevole, sono ben 155.



Diminuisce anche il numero dei pazienti covid ricoverati presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, attualmente 16. Questa mattina dimessi altri due degenti del reparto di malattie infettive e posti in isolamento domiciliare. Uno dei due è una persona della provincia di Isernia, l’altro è il secondo paziente di Bergamo.

Importante aumento anche nel numero delle persone dichiarate guarite certificate ( con doppio tampone negativo) ben 9 nella sola mattinata di oggi ed il totale regionale schizza a 35. Si tratta di 3 persone di Termoli, 1 di Campobasso, 1 di Ururi, 1 di Roccamandolfi, 1 di Petrella Tifernina, 1 di Isernia e 1 di fuori regione.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 284 casi a fronte di 4252 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬284 casi conclamati in Regione, 215 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 16. 14 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (10 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 2 in terapia intensiva (1 della provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia) ;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 182 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 139 nella provincia di Campobasso, 36 nella provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

- 25 i pazienti asintomatici dimessi. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 35 il numero dei pazienti guariti certificati, 25 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 7 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 19 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 15 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 392 persone in isolamento e 23 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.