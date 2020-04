RIPABOTTONI. La Rsa di Ripabottoni, residenza per anziani denominata "Nonni d'Italia", visto tutto quello che sta accadendo nel nostro Paese a causa del Coronavirus, possiamo considerarla assieme ad altre poche realtà italiane che ci sono anche qui in Molise, una sorta di isola felice.

Ce l'ha confermato la direttrice della struttura, la dottoressa Patrizia Pano che con i suoi 35 ospiti stanno rispettando alla lettera tutto quello che è stato predisposto dagli organi governativi per evitare ogni rischio di possibile contagio.

Tutto questo anche in accordo con i familiari degli ospiti che hanno perfettamente capito la pericolosità del virus e pur facendo sacrifici enormi dal punto di vista affettivo, hanno capito che anche queste rinunce delle visite sono un modo per dimostrare l'affetto nutrito nei confronti dei loro cari. La direttrice, a tal proposito ci dice: "I familiari dei nostri ospiti possono stare tranquilli: i nostri nonni quindi i loro parenti noi li curiamo con affetto e rettitudine come se fossero i nostri cari, tra loro e i nostri collaboratori in questi anni è nata una empatia talmente forte che loro ormai sono parte integrante di questa struttura.

Noi cerchiamo di tenerli sempre attivi, abbiamo loro diviso la giornata con attività che, oltre che a distrarli, li sprona a migliorare il loro stato fisico e mentale. In quanto struttura atta a portare avanti queste situazioni, svolgiamo questo nostro compito cercando di farlo nel migliore dei modi possibile e stando ai risultati raggiunti, possiamo dire con enorme soddisfazione che siamo orgogliosi dei nostri Nonni d'Italia e speriamo tanto che questo contagio passi presto perché abbiamo una gran voglia di fare quanto prima una bella festa assieme a loro e ai propri familiari."

Ricordiamo che con tenacia la struttura ha avuto la possibilità di spostare gli anziani anche nella nuova ala, permettendo così di ridurre ulteriormente i contatti all'interno anche tra gli stessi anziani.