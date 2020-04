Berretti e Beretta: la polemica per le armi ai Vigili urbani

CAMPOBASSO. Se ne sono scritte tante sulla distribuzione di armi di ordinanza ai ‘Berretti bianchi’ di Campobasso. Eppure si tratta di un

atto dovuto, ma la polemica si è subito spostata sui pericoli che potrebbero correre gli alunni delle scuole elementari anche se il sindaco Gravina si è affrettato a precisare che il corredo in questione “non nasce dall’intenzione dell’Amministrazione di trasformare il progetto in una sorta di Far West locale, concernendo invece una misura volta a rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico in favore della Polizia locale”. In effetti la dotazione è ‘obbligata’ in forza della legge per il solo fatto che i Vigili urbani ‘devono’ essere armati. Lo dispone il testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, le norme statali di settore e lo stesso Regolamento comunale.

La dotazione dell’arma è disposta per motivi di difesa personale; e questa impostazione trae origine in un percorso che fonda le sue radici nel tempo. Nel 1907 (legge n. 690) era previsto che le “guardie campestri, daziarie, boschive e dei Comuni”, ove qualificate agenti di p.s., avevano facoltà di portare le armi, “senza licenza, ai fini della difesa personale”. Il r.d. n. 635/1940 ribadiva che il porto era limitato alla difesa personale. Insomma, mentre per Cc, GdF, Pds ed Agenti di custodia l’armamento era connaturato alla “tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, per la Polizia locale rimaneva comunque limitato alla difesa personale. Con la riforma del 1986, ai “Berretti bianchi” furono riconosciute funzioni effettive di p.g. e di p.s.; ma il porto rimane sempre subordinato alla difesa personale. Concludendo: l’arma può essere usata solo nel caso di una aggressione alla persona fisica del Vigile.



L’operatore porta l’arma nel territorio comunale; ma, nel decreto sicurezza Salvini n. 113/2018, il legislatore ha dato una interpretazione autentica peraltro già comprensibile attraverso semplici argomentazioni logico/giuridiche. La disposizione di cui all’art. 5, c. 5, 1° periodo, della legge-quadro n. 65/1986, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini enelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza. Quindi la succitata legge-quadro ha stabilito il principio che il porto dell’arma è legittimo nell’ambito territoriale ma ha anche previsto casi particolari in cui l’operatore è abilitato a svolgere le proprie funzioni – armato - anche fuori del territorio di competenza (collegamento, rappresentanza, operazioni di polizia in caso di flagranza, soccorso per calamità e disastri, per rinforzare altri corpi), legittimato al porto dell’arma per il migliore espletamento delle suddette funzioni e per la sua incolumità personale. Quest’ultima interpretazione fu avallata anche

dalla Circolare Mininterno 14 maggio 1987.



Tutto ciò posto, oggi come oggi, alla luce delle polemiche degli studenti, e di taluni schieramenti politici, il punto è un altro. Non basta avere le armi prescritte dalla legge e dal regolamento locale. Occorre anche saperle usare. Perciò gli addetti ai Corpi e Servizi di Polizia locale, che rivestono la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo di avere conseguito il necessario addestramento. In sostanza dovranno frequentare, obbligatoriamente, ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo (che, nel caso di specie, sono le 7,65). Tecnicamente è in facoltà del Comandante di disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi. Ma, per fare

questo, chi ha la gestione degli uomini deve vedersi conferire - nella relativa posta di bilancio - la somma ‘ad hoc’. Purtroppo questo non

avviene mai perché il Ragioniere dell’Ente, la Giunta ed il Dirigente omettono (o, se preferite, scordano) di impostare lo strumento contabile

nel senso corretto appena esposto.



Claudio de Luca