​Quali sono i vantaggi di una tessera carburante?

TERMOLI.Le tessere carburante possono essere un grande vantaggio per le aziende che si affidano all'utilizzo di autovetture per mandare avanti gli affari in efficienza. Ma cos'è che rende le tessere carburante un'alternativa migliore e più utile rispetto al non averle?

Questo blog mira ad esplorare alcuni dei vantaggi che una tessera carburante offre alla tua azienda.

Sconti sui carburanti

A seconda della tessera da te scelta e dal numero di vetture in tuo possesso, puoi arrivare a risparmiare veramente molto, specialmente se sei in possesso di un alto numero di macchine.

Ad esempio, alcuni dei vantaggi di una tessera riguardano la possibilità di avere carburante ad un prezzo fisso settimanale, dove ogni fluttuazione dei prezzi non andrà ad intaccare le tue finanze. I cali dei prezzi possono venire rimborsati, mentre i rincari vengono completamente ignorati. Puoi inoltre ottenere sconti all'ingrosso di alcuni penny per litro, arrivando ad un sensibile risparmio se sei in possesso di un alto numero di veicoli.

Amministrazione più semplice

Con una tessera carburante, i vantaggi finanziari sono molto più che un semplice sconto sulla benzina. Ciò perché, con una tessera, non dovrai pagare alla pompa. Clicca qui per vedere più vantaggi in questo iCompario carta carburante

Tutte le spese settimanali per il carburante vengono registrate in un'unica fattura, scalata poi in un unico pagamento diretto 7 giorni dopo. In questo modo, sprecherai meno tempo a rintracciare e registrare i moduli per le spese per capire esattamente chi ha speso cosa.

Similmente, i tuoi dipendenti non dovranno preoccuparsi di conservare gli scontrini o annotare quanto carburante hanno consumato – viene tenuta traccia di tutto attraverso il sito del provider, e tutto viene riportato in una fattura che rispetta tutti gli standard HMRC.

Tracciamento di chilometri percorsi e carburante consumato

Le tessere carburante sono più che una maniera efficiente di pagare la benzina. Insieme al software di amministrazione dei veicoli del provider, sono anche un'ottima maniera di monitorare i tuoi veicoli, controllando le strade da loro percorse, i chilometri fatti al litro di benzina, dove e quanto spesso si fermano.

In questo modo potrai non solo assicurarti che i tuoi dipendenti siano produttivi e in orario durante la giornata lavorativa, ma puoi anche utilizzare il software per programmare i loro itinerari e massimizzarne l'efficienza.

Ad esempio, analizzando i dati registrati potresti scoprire che le tue vetture possono raggiungere una determinata destinazione più velocemente e consumando meno carburante percorrendo un percorso alternativo, garantendoti un maggior risparmio a lungo termine. Strumenti come questo sono utili per trarre il massimo dalle tue vetture e avvantaggiare così la tua azienda.