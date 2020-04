"L'Italia resiste", la Polizia locale di Campomarino sposa la campagna nazionale

CAMPOMARINO. La Polizia Locale di Campomarino ha deciso di aderire all'iniziativa dei colleghi di Genova, ripresa da un'idea dei colleghi della città di Madrid, volta a simboleggiare la lotta contro questa pandemia, la resilienza della nostra amata Italia e la fratellanza che lega i corpi di Polizia Locale di tutto il mondo, acquistando dei patch con la scritta "l'Italia resiste" da indossare sulla divisa in questo periodo di particolare emergenza. Il ricavato per l'acquisto sarà devoluto in beneficienza alla protezione civile a nome di tutti i corpi della Polizia locale italiana.