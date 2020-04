URURI. 2020 senza Carrese: iniziativa social a Ururi per condividere ricordi e speranza.

L’emergenza sanitaria da covid-19 purtroppo ha bloccato le manifestazioni pubbliche e conseguentemente anche le tradizioni storiche. Sarà un 3 maggio diverso, troppo diverso dalla nostra quotidianità fatta di amore e rispetto per un immenso patrimonio culturale: LA CORSA DEI CARRI. Allora da qui nasce l’idea di tenere accesa la fiamma della nostra identità, decorando i nostri balconi con i colori delle Associazioni dei Carri di Ururi e pubblicando liberamente sulla pagina facebook, Qerret Ruropportunamente creata, disegni, foto, poesie e video racconti della nostra corsa, come in un grande museo social, seguendo un percorso identitario per mostrare chi eravamo, chi siamo e chi saremo. Oggi purtroppo siamo fermi, ma presto torneremo a correre insieme.Metti il like alla pagina e pubblica liberamente#3Maggio #CorsadeiCarridiUruri