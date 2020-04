Nessun contagio e calano i positivi attuali, ma c'è il 20esimo decesso per Covid-19

TERMOLI. Secondo aggiornamento consecutivo senza nuovi contagi dall'Asrem e scendono a 199 i positivi attuali. Il totale dei tamponi ammonta a 4.478, anche se purtroppo c'è il ventesimo decesso, avvenuto nella terapia intensiva del Cardarelli.

Anche stamattina i dati Asrem fanno ben sperare e, forse, ci si avvicina davvero alla data del presunto contagio zero prevista dalle statistiche per il giorno 26 aprile.

Purtroppo, però, è stato registrato un ulteriore decesso, il 20esimo dall’inizio dell’emergenza in Molise. Si tratta di una persona di Campobasso di 60 anni che era ricoverata presso il reparto di terapia intensiva.da più di un mese.

Ultimo bollettino con contagi fermi a quota 284. I laboratori Asrem continuano a processare tamponi senza sosta, solo nella mattinata di oggi sono 115 quelli analizzati, si continua con le residenze per anziani e con le persone poste sotto sorveglianza.

Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

Continua ad aumentare anche il numero delle persone dichiarate guarite certificate, ovvero con doppio tampone negativo, nella giornata di ieri ben 12 casi, oggi altri 2 ed il totale regionale arriva a 40. I 2 nuovi guariti di oggi sono 1 ospite della casa di riposo di Cercemaggiore ed 1 operatore della Gea Medica di Isernia.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 11.00. La quota dei positivi al Covid-19 rimane ferma a 284 casi a fronte di 4478 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬284 casi conclamati in Regione, 215 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 con pazienti provenienti da fuori regione;

- ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono attualmente 14. 13 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (9 della Provincia di Campobasso e 4 della Provincia di Isernia), 1 in terapia intensiva della Provincia di Isernia;

- 7 pazienti, 4 molisani e 3 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

- 178 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 137 nella provincia di Campobasso, 35 nella provincia di Isernia e 6 di altre regioni.

- 25 i pazienti asintomatici dimessi. 23 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 40 il numero dei pazienti guariti certificati, 28 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 8 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 20 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia e 1 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 385 persone in isolamento e 23 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.