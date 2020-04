TERMOLI. Dai residenti di contrada Sinarca c'è stata preoccupazione nelle ultime ore, a causa delle piogge persistenti che hanno gonfiato il fiume Sinarca.

«Tutto questo accade ancora perché i lavori previsti per evitare appunto situazioni del genere che già in passato,hanno causato allagamenti e inondazioni di tutta la zona, stanno ritardando sempre più. Auspichiamo che appena possibile si possa far cominciare l'opera di manutenzione straordinaria».