PORTOCANNONE. L'amministrazione comunale di Portocannone informa i gentili utenti della Biblioteca che, su proposta della Responsabile, in seguito all' emergenza da Covid-19 e alle disposizioni contenute nei Dpcm, a partire dal 23 aprile 2020 verrà attivato per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria il “Servizio gratuito a domicilio per la consegna dei libri (e per gli scolari e gli studenti la consegna di stampe o fotocopie inerenti alle materie di studio)”.

La richiesta del servizio dovrà essere effettuata telefonicamente al n. 0875.59286, il martedì o giovedì dalle ore 15:30 alle 18:00, direttamente

alla Biblioteca o tramite le pagine FB e TW della stessa. Consegna e ritiro verranno concordati con l’utente ed effettuati dal personale

incaricato dal Comune. Si ringrazia per la disponibilità la Responsabile della Biblioteca Comunale Maria Antonietta Castellano.