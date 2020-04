CAMPOMARINO. Giornata mondiale della Terra: se ne sono occupati anche i ragazzi dell'Istituto omni-comprensivo di Campomarino.

Nella classe terza b della scuola secondaria di primo grado non sono mancati spunti di riflessione per fare anche un'autoanalisi. "Il miracolo non è quello di camminare sulle acque, ma di camminare sulla terra verde nel momento presente e d'apprezzare la bellezza e la pace che sono disponibili" (Thich Nthat Hanh). La terra è la nostra grande casa, quella che ci accoglie e ci offre le migliori bellezze : la natura. Imparare ad amarla e rispettarla è anche segno di civiltà. Siamo tutti inquilini della madre terra ma spesso ci dimentichiamo di averne cura. E quella di oggi è una giornata celebrativa che vuol essere il ricordo di quanto la terra sa donarci e spesso si non apprezziamo abbastanza. Celebrare questa giornata ha proprio ora un significato particolare:quello del rapporto tra uomo e natura, in ciascuna delle sue forme, dalla più grande alla più piccola e invisibile. Come, appunto, i virus. I ragazzi, ancora una volta, si sono dimostrati interessati e sensibili ai temi affrontati durante la lezione di geografia online ed hanno realizzato dei significativi manifesti. Soddisfazione da parte della loro insegnante Adele Ferri.