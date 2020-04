PORTOCANNONE. Questa mattina una troupe della trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto" era a Portocannone sulle tracce di Mario Lombardi.

L'uomo, un 60enne fuggito e scomparso da Reggio Calabria, è stato avvistato ieri in paese: è andato in farmacia (le foto si riferiscono all'intervista fatta dai giornalisti rai ai farmacisti locali) e in altri esercizi commerciali.

L'uomo, riferiscono gli intervistati, ha pagato in contati e si è posto con educazione. Mario, dalla corpiratura esile e curva con la barba non fatta da giorni, è stato ripreso da alcuni uomini della locale sezione Rgpt carabinieri in congedo che, riconoscendolo o comunque molto somigliante al scomparso, hanno inviato foto e video alla Rai. (Tutto questo è accaduto ieri pomeriggio). Si presume che l'uomo sia nascosto in uno dei tanti casolari abbandonati della zona.