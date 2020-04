CAMPOMARINO. La macchina solidale della Protezione Civile è ben oleata e durante una pandemia come quella del Covid-19, roda ancor di più i motori per mettersi al servizio delle famiglie e delle persone in difficoltà. Non solo indigenti, ma anche fasce più deboli ed a rischio della popolazione che non possono uscire di casa (principalmente over 65).

A livello regionale la Protezione Civile si è avvalsa dell’Aisa (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) che ha agito a Campomarino aderendo a due progetti: ‘Record’, su base nazionale e ‘Diamoci una mano’ a livello comunale. Entrambe le iniziative sono volte ad aiutare i campomarinesi nella consegna di farmaci e viveri, così da evitare quanto più possibile gli spostamenti e limitare la possibilità di espansione del virus. La delicatezza del momento che stiamo vivendo, unito all’importanza di aiutare le fasce più deboli della popolazione, ha fatto in modo che alla ‘battaglia’ dell’Aisa si unissero anche altri volontari che hanno creato una ‘Rete operativa per l’emergenza’: in particolare della Cvp/Social, dei City Angels e della ANVVFC (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo).

«Abbiamo operato anche sul concetto di distanziamento sociale, sull’accesso all’ufficio oppure all’interno del Comune durante la consegna dei ticket alimentari – ha spiegato Antonio, volontario Aisa Molise su indicazione del Presidente Giuseppe Pesce - Abbiamo anche provveduto alla consegna dei risultati delle analisi presso le farmacie ed i laboratori dell’Ospedale San Timoteo di Termoli per le persone che ne hanno bisogno».

La solidarietà, però, non si è fermata qui ed ha abbracciato anche gli studenti che, ormai da un mese e mezzo, sono costretti a casa e seguono le lezioni esclusivamente attraverso piattaforme online dedicate ed in videoconferenza. Possibilità che, sfortunatamente, non tutti hanno visti i costi di pc e tablet: «Grazie ad un accordo tra il Comune di Campomarino e l’Istituto Comprensivo – ha continuato il volontario - Abbiamo consegnato alcuni computer portatili per permettere, alle famiglie che ne fossero sprovviste, di attuare la didattica a distanza dei propri figli».

L’attività di volontariato si caratterizza anche per l’empatia che questi ultimi mettono nel proprio lavoro, trasformando il loro ruolo di volta in volta, in base alla situazione che si trovano dinanzi: «In questo periodo sono nati nuovi bisogni, oltre a quelli già note – ha concluso Antonio - Ringraziamo tutte le associazioni di volontariato che hanno lavorato con noi e tutte le attività commerciali e le persone fisiche che ci hanno dato un aiuto durante questa emergenza, fornendoci sia aiuti durante la preparazione dei viveri da distribuire, sia economico che ha permesso di acquistare viveri e beni da destinare ai cittadini. La popolazione è spaesata, unpo’ ansiosa ed incerta sulla fine di questa situazione, ma abbiamo assunto anche un ruolo empatico, di affiancamento alla popolazione».

Malgrado gli sforzi profusi dal Comune e dalle associazioni, le difficoltà economiche e sociali da fronteggiare sono numerose e gli aiuti non bastano a coprirle tutte. Per questo la ‘Rete operativa per l’emergenza’ chiede l’aiuto di tutti: «Vogliamo fare ancora di più – si legge sul volantino – Vogliamo far arrivare la solidarietà di tutti voi a chi ha difficoltà maggiori e per questo vi chiediamo di farci avere donazioni di alimenti confezionati e/o di piccole somme di denaro che verrà utilizzato per acquistare alimenti e generi di prima necessità».