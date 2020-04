Legge elettorale del Molise, Venittelli: «Il ricorso andrà avanti, per la democrazia»

TERMOLI. Ha fatto molto rumore l’iniziativa assunta da un gruppo di irriducibili difensori della democrazia, che hanno presentato un ricorso in materia di legge elettorale al Tribunale ordinario di Campobasso. Alla luce delle novità emerse a Palazzo D’Aimmo, abbiamo intervistato una delle promotrici, Laura Venittelli, che agisce in duplice veste, firmataria e legale.

La legge che avete impugnato non era quella votata da Frattura e quindi dal Pd?

«Il Partito democratico, nell'assemblea regionale, si era espressa diversamente, soprattutto si ero battuto, anche sui territori, raccogliendo adesioni tra sindaci, amministratori locali e consigli provinciali per la legge dei tre collegi e con il voto disgiunto. In Consiglio regionale, poi, il presidente della Regione Pd fece tutt'altra cosa disattendendo l'indirizzo del suo partito esostenendo l'attuale legge i cui effetti disastrosi sono sotto gli occhi di tutti».

Il ricorso elettorale è ancora utile ?

«Sì, il ricorso ha senso perché abbiamo impugnato un’intera legge, e non solo l’aspetto del consigliere precario o surrogato, bensì tutti gli aspetti di una normativa che, in maniera arrogante, ha fissato le regole per la scelta dei rappresentanti del popolo, togliendo all’elettore il voto disgiunto, la possibilità di eleggere con diversi collegi elettorali i rappresentanti locali (veda quanti pochi rappresentanti ha il Basso Molise), attribuendo un premio di maggioranza esagerato».

Ma l’emendamento che abroga la figura del consigliere supplente, non vi ha agevolato il lavoro?

«Non credo, e spiego perché. L’emendamento che ha eliminato la norma (l’art. 15) sul consigliere supplente (e, quindi, la surroga) modifica, di fatto, la legge elettorale che disciplina la composizione del Collegio e la conseguente composizione della Giunta Regionale. Organi e circostanze che si sono definite e legittimate sulla base della legge elettorale in vigore al momento del voto, determinando, così “un fatto concluso “ che non può’ subire effetti da una modifica della legge in itinere e in vigore, ma potrà produrre effetti solo con il rinnovo del Consiglio regionale che varrà formato sulla base della legge modificata e delle norme conosciute al momento delle elezioni sia da parte dell’elettorato attivo che dell’elettorato passivo».

Quindi la figura del consigliere supplente esiste ancora?

«Per questa legislatura, guardando l’orientamento che ha avuto la Corte Costituzionale con l’abolizione del Porcellum, la modifica non puo’ avere alcun effetto. La Corte Costituzionale, in tema di legge elettorale, parla di “fatto concluso” volendo precisare che la composizione degli organi (Consiglio e Giunta ) seguono le regole in vigore al momento delle elezioni. Nel 2018 c’era la figura del consigliere supplente? Ebbene, questa figura resta sino alla fine di questa consiliatura. Aggiungo questo: che il concetto che in democrazia consentire di modificare, in corso d’opera, ovvero durante la legislatura, una legge elettorale a colpi di maggioranza è sintomo di qualcosa che non va. Se lo immagina una legge che fa diventare incompatibili – durante una consigliatura - consiglieri eletti, ma scomodi, non allineati alla volontà del presidente e della sua maggioranza? Se fosse consentito un simile sistema darebbe la stura a sistemi non democraticima autoritari e fortemente pericolosi».

Il ricorso va avanti per l’affermazione del diritto di libertà del voto , diritto che è stato compresso da tutti coloro che, seppur appartenenti a diversi colori politici, si sono ritrovati tutti insieme ed appassionatamente ad agire in danno dei cittadini molisani.